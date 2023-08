El Festival Agrocuir sitúa Monterroso (Lugo) como referente en la reivindicación de la diversidad en el rural

Nota De Prensa, Corte E Foto: O Agrocuir Sitúa Á Ulloa Esta Fin De Semana Como Referente Na Reivindicación Da Diversidade No Rural Coa Apoio Da Deputación

Nota De Prensa, Corte E Foto: O Agrocuir Sitúa Á Ulloa Esta Fin De Semana Como Referente Na Reivindicación Da Diversidade No Rural Coa Apoio Da Deputación - DIPUTACIÓN DE LUGO

LUGO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del Festival-Romaría Agrocuir, que se celebra este fin de semana en el municipio lucense de Monterroso, ha sido presentado este martes en la Diputación de Lugo como un referente en la reivindicación de la diversidad sexual y de género en el rural.

Junto a los representantes del colectivo Agrocuir Marta Álvarez Quintero y Marc San Barón, la diputada de Régimen Interior, Promoción del Territorio y Turismo, Pilar García Porto, ha destacado que este tipo de eventos "que promueven el turismo y la economía son necesarios para el desarrollo equilibrado del territorio".

Además, en este caso, ha subrayado que el Agrocuir se trata de un encuentro "a favor de un rural vivo y diverso", y que "traslada valores como el feminismo".

Asimismo, ha agradecido el trabajo que hace el colectivo de A Ulloa por conseguir que "Monterroso, la comarca de A Ulloa y la provincia de Lugo sean un referente por la igualdad y en la lucha por el rural".

"UN REFERENTE"

De este modo, ha incidido García Porto, lo que nacía como un evento cultural hace más de una década por iniciativa de un grupo de amigos de A Ulloa, es hoy "un referente en toda España en defensa de la libertad y por la sostenibilidad de la vida en las aldeas".

Además, la diputada provincial ha puesto en valor la decisión de la organización de moderar el crecimiento que experimenta el evento, que este año se celebrará en un formato más pequeño para tratar de regresar a sus orígenes de romería.

Por parte de la organización, Marta Álvarez Quintero ha explicado que han querido "decrecer" porque observaban que "el éxito de los años anteriores estaba poniendo en riesgo la sostenibilidad de la comarca". "El festival vuelve a ser una verbena, tal y como refleja el diseño del cartel", ha manifestado Quintero.

Así, el escenario principal estará instalado en la Praza do Froito y por allí pasarán artistas del panorama estatal y gallego como Bewis de la Rosa, Nelu Vermouth, Mondra, las Djs Saya y Nenaza, O Neto do Rubio, o As Lagartheiras.

El evento arranca este viernes 25, a las 17,00 horas, con el 'Cuirathlon' en el área de A Peneda. El sábado 26 por la mañana habrá talleres en el Souto do Caracacho, y por la tarde cantos de taberna que animarán el ambiente por los establecimientos de la localidad.