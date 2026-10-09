El festival Cineuropa cumple 40 años este otoño y anuncia una nueva edición del 6 al 22 de noviembre en Santiago

El jurado oficial de la pasada edición de Cineuropa, que celebrará cuatro décadas de historia entre el 6 y el 22 de noviembre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Cineuropa cumplirá este otoño cuatro décadas de historia en Santiago de Compostela y ya prepara su 40ª edición, que, como ha anunciado este viernes, se celebrará entre el viernes 6 de noviembre y el domingo 22. Además, como primer paso de cara a este cita, ha abierto el proceso de selección de su Xurado Novo.

Esta iniciativa busca fomentar la participación de la juventud en la vida cultural de la ciudad compostelana y ofrecer la oportunidad de formar parte activa de uno de los festivales de referencia en Galicia, según destaca su organización.

Podrán presentar su candidatura personas de entre 18 y 25 años con disponibilidad para asistir a las alrededor de 20 proyecciones que serán sometidos a su evaluación. De la convocatoria quedan excluidas todas aquellas personas que ya hayan formado del Xurado Novo en anteriores ocasiones.

Para participar en el proceso de selección es necesario cubrir el formulario de inscripción disponible en línea, que estará abierto hasta el 21 de octubre. Las personas integrantes de este jurado serán encargadas de elaborar un palmarés propio de carácter honorífico que se dará a conocer durante la gala de clausura de Cineuropa 40.