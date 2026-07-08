Las fiestas del Apóstol terminarán con The Rapants y un espectáculo de luces alumbrará el Obradoiro durante tres noches

La concejala de Fiestas de Santiago, Pilar Lueiro, junto a un avance del espectáculo de luces que alumbrará el Obradoiro las noches del 24, 25 y 26 de julio. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda The Rapants se subirá al escenario de la Praza da Quintana el próximo 31 de julio para cerrar las fiestas del Apóstol de este año, que arrancarán una semana antes, el miércoles 22. Por primera vez desde hace varios años, los festejos incluirán un espectáculo de luces que alumbrarán la Praza do Obradoiro durante tres noches.

El concierto de los muradanos se sumará a los ya anunciados de Lila Downs y Belém Tajes para la noche del 24. Este es el primer avance del cartel completo, que el Ayuntamiento revelará en los próximos días, según ha avanzado este miércoles la concejala de Fiestas, Pilar Lueiro.

Uno de los principales atractivos de las fiestas será la vuelta del espectáculo de luces, que se realizó por última vez antes de la pandemia. Este se proyectará sobre la fachada del Pazo de Raxoi durante tres noches consecutivas. La primera será en la madrugada del 24 al 25, cuando se podrá ver desde las 00.00 hasta las 02.00 horas.

Cada pase durará nueve minutos y serán repetidos en intervalos de 15. Los días 25 y 26 arrancará una hora antes, a las 23.00, y terminará a las 01.00 horas. "Van a pasar cosas espectaculares", ha asegurado Pilar Lueiro, que ha detallado que la fachada "cobrará vida" con diferentes escenas, en las que imagen y sonido avanzarán de la mano.

Dado que habrá múltiples oportunidades para verlo, la concejala ha llamado a hacerlo "con seguridad" y atendiendo a las indicaciones y flujos de espectadores de cada momento. El espectáculo está a cargo de la empresa QatroGatos y supondrá un coste de alrededor de 100.000 euros, que se enmarcan dentro de los cerca de 900.000 del presupuesto total de las fiestas.

RESTO DEL CARTEL

Para conocer el contenido del resto del programa y la identidad del pregonero o pregonera --que dará el pistoletazo de salida el 22--, todavía habrá que esperar varios días. Por el momento, Lueiro ha confirmado que las fiestas contarán con el Día do Traxe y el Tradfest el domingo 26 y con las actuaciones de orquestas en la Alameda, como es habitual.

Además, el lanzamiento de los fuegos artificiales tendrá exactamente las mismas características que el año pasado, ya que la licitación se hizo por dos años. De este modo, habrá tres puntos de tirada: la Alameda, Cidade da Cultura y el Parque de Carlomagno, en Fontiñas. El espectáculo comenzará a las 23.30 horas y tendrá una duración mínima de 18 minutos.

Al respecto de los conciertos pendientes de anunciar, Lueiro ha indicado que ya están cerrados y ha avanzado que, entre ellos, habrá propuestas internacionales. Es el caso mismamente de Lila Downs, que además participó en la inauguración del Mundial. "Tenemos ya los platos preparados. Ahora solo toca servirlos", ha anticipado la concejala.