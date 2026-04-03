Fillas de Cassandra presentan a través de una exposición inmersiva de 12 esculturas su 'Tertúlia', en Santiago y Madrid

Portada de 'Tertúlia' - FILLAS DE CASSANDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dúo vigués Fillas de Cassandra, formado por María SOA y Sara Faro, presentarán la exposición 'TERTÚLIA: doce cancións, doce cadeiras', en la que el público podrá preescuchar de forma exclusiva su nuevo proyecto a través de doce piezas escultóricas. La muestra se celebrará este martes y miércoles en Santiago y el sábado en Madrid.

Tal y como ha trasladado el equipo de las artistas, como antesala al lanzamiento, programado para el 24 de abril, Fillas de Cassandra invita al público a vivir una experiencia única de preescucha de su nuevo proyecto 'Tertúlia'.

Concretamente, la Fundación Granell de Santiago acogerá este martes y miércoles la exposición, que contará con doce piezas escultóricas. Se podrá acceder a ella en los siguientes horarios: el martes de 16.00 a 20.00 horas y el miércoles de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Esa misma semana, el sábado 11, será el turno del Infinito Delicias de Madrid, con el mismo formato. El horario será de 9.00 a 19.00 horas y a las 13.00 horas habrá una presentación con las artistas, para la que hay que reservar plaza en la agenda web del espacio.

La entrada a ambas muestras es gratuita y no requiere de reserva previa -- excepto en el caso de la presentación --. Además, el dúo vigués ha indicado que es importante llevar auriculares propios.

Finalmente, tras la publicación del álbum en las plataformas digitales, el 24 de abril, la gran presentación del disco tendrá lugar el nueve de mayo en el Recinto Feiral de Pontevedra.