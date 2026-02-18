El fin del tren de borrascas se acerca a Galicia: el anticiclón traerá sol y tiempo seco desde el viernes

Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El anticiclón de las Azores se instaurará "con fuerza" en Galicia desde el viernes y dejará tiempo seco y cielos abiertos, por lo menos, hasta el martes. Este escenario meterológico pondrá a fin al tren de borrascas que han ocasionado lluvias persistentes e importantes incidencias durante todo el mes de enero y buena parte de febrero.

La jornada de este miércoles todavía estará marcada por una lluvia intensa y ráfagas fuertes de viento asociadas a la borrasca 'Pedro'. "A partir del jueves, vamos a ir quedando influenciados por el anticiclón de las Azores. Podemos tener algún chubasco por la mañana, pero ya tendremos una tarde-noche de tiempo seco", ha explicado Joel Cid, meteorólogo en MeteoGalicia, a Europa Press.

Será el viernes cuando el anticiclón se hará notar "con fuerza", lo que se traducirá en tiempo seco en toda Galicia y en cielos abiertos. También ocasionará nieblas en comarcas del interior, que localmente pueden ser persistentes y que afectarán especialmente a los valles del Miño y del Sil.

En cuanto a las temperaturas, hará frío por la noche y en las primeras horas de la mañana, con la probabilidad de heladas. Las máximas estarán en ascenso y este fin de semana pueden acercarse incluso a los 20 ºC o superarlos; sobre todo, en las Rías Baixas, aunque también en otra zonas del litoral y, puntualmente, alguna del interior.

Meteogalicia ha marcado el martes como "día de corte": "El anticiclón durará como mínimo hasta ese día". Para entonces se espera una pequeña vaguada y, a última hora, alguna precipitación. Con todo, Cid ha matizado que, a una semana vista, todavía es pronto para dar una predicción detallada y precisa.