El Fiscal pide 15 años de internamiento psiquiátrico para el vecino de Bueu acusado de intentar asesinar a su madre

Juicio contra Gabriel M.P., acusado de intentar asesinar a su madre a golpes, en la vivienda familiar de Bueu (Pontevedra), en agosto de 2024. - EUROPA PRESS

PONTEVEDRA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal ha modificado sus conclusiones con respecto al vecino de Bueu acusado de intentar asesinar a su madre en agosto 2024, y ha pedido aplicar una eximente completa de alteración psíquica, de manera que, en lugar de los 6 años de prisión solicitados inicialmente, ha pedido que Gabriel M.P. sea condenado a 15 años de internamiento psiquiátrico.

Así lo ha trasladado durante el trámite de conclusiones en el juicio celebrado este jueves en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según ha mantenido el ministerio público, el 9 de agosto de 2024, el acusado salió de su casa por la mañana, haciendo creer a su familia que se iba a trabajar y que volvería por la noche. Sin embargo, ese día no fue a trabajar y, en algún momento, regresó a la vivienda familiar en Bueu.

Cuando volvió a la casa, lo hizo sin que nadie se percatara y subió a la primera planta, que tenía un acceso independiente del bajo (donde vivían sus padres y su hermana pequeña), sabedor de que por las tardes su madre solía subir a esa planta para hacer la colada y planchar. Allí, le esperó "agazapado" en una galería y, cuando la mujer terminó de planchar, salió de su escondite y la atacó.

El Fiscal ha señalado que la abordó de forma sorpresiva y sin darle tiempo a reaccionar, con ánimo de acabar con su vida, y le propinó un puñetazo en la cara, además de "reiterados golpes y acometidas". La mujer sufrió lesiones muy graves, de modo que, si no hubiera sido atendida con urgencia, habría fallecido, tal y como sostuvieron los forenses.

Sin embargo, precisamente las declaraciones de los forenses y de la psiquiatra que trata al acusado en la prisión de A Lama, han hecho al Fiscal modificar su posición y concluir que Gabriel tenía totalmente anuladas sus capacidades.

Así, pide un internamiento psiquiátrico durante 15 años, así como la medida de libertad vigilada posterior durante 10 años, con la obligación de estar siempre localizado mediante dispositivo electrónico, de comunicar cualquier cambio de domicilio y de seguir tratamiento médico para su patología psiquiátrica (esquizofrenia paranoide/trastorno delirante).

También pide que se le prohiba acercarse o comunicarse con sus padres y hermanos, y vivir o acercarse a Bueu.

Mientras, la acusación particular, que ejerce la víctima, ha pedido que se le aplique la eximente incompleta, y que sea condenado a prisión por un delito de tentativa de asesinato. Esta parte considera que el acusado era consciente de lo que hacía y tuvo capacidad de planificar el crimen, idear una estrategia y ocultarse, mintiendo luego a la Guardia Civil.

"VIVE EN UNA REALIDAD PATOLÓGICA"

Los forenses que han prestado declaración han confirmado que el acusado "vive en una realidad patológica", en la que está convencido de que hay "un complot en su contra" encabezado por su madre y "no tiene conciencia de su enfermedad".

Esta situación le lleva a tener anuladas sus capacidades cognitiva y volitiva, y "actúa movido por una idea enfermiza" que no se corresponde con la realidad. Además, han señalado que, si toma la medicación, puede tener una vida más normalizada, como así se ha visto en su historia clínica de larga evolución (llegó a estar ingresado en un centro psiquiátrico) y para ello ven "totalmente justificado" el internamiento psiquiátrico, "incluso involuntario".

En la misma línea, la psiquiatra que lo trata en la prisión de A Lama ha advertido que el acusado incluso cree que la víctima no es su madre, sino una mujer que la ha suplantado y que ha estado perjudicándole durante toda su vida, llegando al punto de sostener que ella influye sobre médicos, policías y jueces para dañarlo. "Cree que todo es un plan de su madre", ha explicado, y ha señalado que Gabriel está convencido de que él es la víctima y esa idea delirante "contamina" todo en su vida.

Por ello, esta profesional también ha incidido en que es "imprescindible" que sea internado "incluso de forma involuntaria" en una unidad psiquiátrica hospitalaria o en una unidad penitenciaria adecuada para recibir el tratamiento (no en A Lama, donde se niega a tomar toda la medicación). En caso contrario, ha añadido, no tomará su medicación y, si saliese libre, "es probable" que volviera a atentar contra su madre.

"ES MI HIJO, PERO NO QUIERO QUE VUELVA"

Por su parte, la madre ha relatado ante el tribunal los problemas de convivencia con su hijo, con insultos, amenazas y agresiones previas (llegó a tener una orden de alejamiento), y ha confirmado que ese comportamiento solo se moderó cuando el acusado seguía de forma estricta el tratamiento. Así, ha relatado que unos meses antes de los hechos, Gabriel se volvió más agresivo y ella misma descubrió que no estaba tomando sus pastillas, al encontrarlas tiradas en una jardinera de la casa.

El día de los hechos, ha relatado, estaba en la zona de plancha de la vivienda cuando su hijo apareció desde la galería "agachado" y, sin darle tiempo a reaccionar, le propinó un golpe en la cara tan fuerte que le rompió las gafas, la mandíbula y varias piezas dentales (además de, probablemente, un golpe en la cabeza que ella ya no recuerda, pero que refleja el informe forense). "Fue cuestión de segundos, no pude decir ni 'ay", ha explicado, antes de añadir que lo siguiente que recuerda es estar en la UCI del Hospital Montecelo.

Con todo, ha remarcado que no tiene "ninguna duda" de que fue su hijo Gabriel quien la golpeó y, al respecto, así se lo dijo al técnico de la ambulancia, al médico del PAC y a la Guardia Civil cuando le tomó declaración ya en el hospital (haciéndose entender por señas y apuntando el nombre de su hijo con un abecedario que le facilitaron los agentes, porque no podía hablar).

La mujer ha reconocido ante el tribunal que, tras estos hechos, tiene "miedo" del acusado. "Yo le quiero mucho, porque es mi hijo, pero no quisiera que volviera. Si ustedes pudieran...no quiero que vuelva. Ya pasé mucho, y no quiero pasar más", ha suplicado.

Su marido y sus otros dos hijos también han declarado como testigos y han confirmado la mala relación del acusado con sus progenitores, a los que amenazaba de muerte e insultaba con frecuencia. "Decía que les quedaban dos telediarios, que mi madre era una ladrona, que era mejor que me quedara huérfana y que lo iba a arreglar él", ha declarado la hermana de Gabriel.

"NO LOS QUIERO VER DELANTE"

El acusado ha negado su relación con los hechos, y ha acusado a su madre, a la que mencionó como "esta señora", de haberle perjudicado, de haber provocado que le despidieran de varios trabajos y de querer quedarse con su nómina. "Yo a estas personas no las quiero ver delante, por el maltrato en mi infancia, pero tuve la desgracia de nacer en esa casa", ha proclamado.

Según ha mantenido en su declaración, el día de los hechos salió por la mañana de casa para ir al centro de salud y, aunque no fue a trabajar, ha asegurado que no volvió a su domicilio, sino que estuvo en Vigo y en Cangas. También ha negado padecer ningún trastorno y ha justificado el abandono del tratamiento porque le produce muchos efectos secundarios y es "perjudicial" para su salud.

Su abogado defensor ha solicitado la libre absolución o, subsidiariamente, una condena por lesiones o por homicidio intentado, con la eximente de alteración psíquica, o la medida de libertad vigilada con control del seguimiento de su tratamiento psiquiátrico.

Así, ha señalado que "no hay prueba de cargo suficiente" y que "nadie vio a Gabriel" en el domicilio familiar en el momento de los hechos. Además, ha puntualizado que el testimonio de la víctima está "viciado" por la mala relación entre ambos. En todo caso, ha añadido, "no hubo alevosía" porque "si la hubiera querido matar, lo habría hecho".