Fiscalía y acusación mantienen su petición de 15 años de cárcel para 'El Chicle' por agresión sexual a su cuñada

A CORUÑA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía y acusación particular han mantenido su petición de 15 años de cárcel para José Enrique Abuin, alias 'El Chicle', por la presunta agresión sexual a su cuñada en enero de 2005 y cuando ella tenía 17 años.

Lo han hecho en la última sesión del juicio que comenzó el martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. En ella, han declarado los últimos testigos y también peritos que hicieron una evaluación a la cuñada de Abuín en 2005 y también a 'El Chicle'.

Estos peritos han rechazado que él tuviese afectadas sus capacidades volitivas y han explicado que su cuñada no ofreció en ese momento una "declaración válida" para realizar ellos "la prueba". "Lo que no quiere decir que no sea válido lo que ella diga", han precisado. "Puede haber una disimulación, ocultar síntomas porque haya una presión", han dicho sobre el entorno familiar.

Ya en las conclusiones, el fiscal ha rechazado los argumentos de Abuín, que negó, en su declaración, que hubiese visto esa mañana a su cuñada a la que, según su relató, violó antes de ir al instituto y después de acceder ella a subirse a su coche.

"Una mentira accesoria", ha asegurado el representante del Ministerio Público sobre sus manifestaciones de que no estaba con ella porque fue a la entidad financiera. También ha apuntado a cambios en su versión desde su detención tras haber asegurado inicialmente que no llamó a la víctima y manifestar luego que sí.