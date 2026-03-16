La Fiscalía denuncia a dos clínicas privadas de Ourense por inflar facturas de operaciones maxilofaciales

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Ourense ha interpuesto denuncia contra dos clínicas privadas de Ourense por un supuesto delito de falsedad documental y estafa hacia el Sergas al haber inflado facturas de operaciones maxilofaciales.

Concretamente, la denuncia se dirige al centro médico El Carmen de Ourense, el Grupo Recoletas Salud Orense, los directores/gerentes del centro médico y el grupo; y el cirujano del área Cirugía oral y maxilofacial de Centro Médico El Carmen de Ourense.

En su escrito, el Ministerio Fiscal explica que el citado centro médico -- adonde deriva el Sergas a los pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas maxilofaciales -- estaría realizando esas operaciones elaborando facturas en las que se indica que al paciente se le ha practicado sedación, cuando en realidad únicamente se le está realizando una anestesia local.

Esto supone que en lugar de facturar 76,44 euros por la intervención, estarían facturando 110,89 euros al Sergas, "con el consiguiente perjuicio para el erario público".

En su denuncia, la Fiscalía pone varios ejemplos de ello y se ampara también en el informe policial.