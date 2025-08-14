La Fiscalía de Galicia insta a valorar medidas cautelares como la prisión provisional para los incendiarios

La fiscal delegada señala que el perfil del incendio suele contemplar dos características "clave": pertenece al entrono rural y conoce "sobradamente" el monte

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia muestra su preocupación por la cantidad de incendios que asolan la Comunidad y refuerza la "respuesta efectiva" y actúa con "rigor, investiga cada caso y adopta las medidas cautelares oportunas" en cada caso. Asimismo, insta a valorar medidas cautelares como la prisión provisional para los incendiarios.

La fiscal delegada de Medio Ambiente de Galicia, Carmen Eiró, señala que el objetivo es "reforzar la respuesta efectiva frente a esta amenaza recurrente en la Comunidad gallega" y la persecución del autor del delito.

En un comunicado, el Ministerio Fiscal asegura que realiza una "intervención decidida y coordinada" con la Xunta, las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil, unidades especializadas, como la UIFO (Unidad de Investigación de Incendios Forestales) y en permanente diálogo con los fiscales especialistas de cada provincia.

En este sentido, el Ministerio Fiscal se ocupa de los incendios en los que pueden haber sido provocados por un presunto autor y, cuando hay diferente indicios que apuntan a ello, la Fiscalía activa los diferentes mecanismos para evaluar la peligrosidad mediante un examen forense y decretar, si es necesario, el ingreso provisional en prisión para poder recabar pruebas del delito y evitar la reincidencia.

La fiscal delegada de Medio Ambiente de Galicia apunta a que "no existe una motivación única" del incendiario, pero incide en que el perfil suele contemplar dos características "clave": pertenece al entrono rural y conoce "sobradamente" el monte.

A renglón seguido, la Fiscalía mostró su preocupación por los incendios que asolan Galicia, con especial atención a la provincia de Ourense. Por ello, intensifican la coordinación entre los agentes implicados, así como investigando "pormenorizadamente" aquellos incendios presuntamente intencionados.

INSTRUCCIÓN DE LA FISCALÍA SUPERIOR DE GALICIA

En junio, la Fiscalía Superior de Galicia emitió una instrucción interna para potenciar la represión de los incendios donde insta a valorar medidas cautelares como la prisión provisional, usando herramientas tecnológicas para recabar pruebas y prevenir la reincidencia.

Durante todo el año, la Fiscalía de Medio Ambiente toma las medidas oportunas con la apertura de diligencias penales, si es necesario, y solicita a la Xunta información sobre medios humanos y materiales desplegados.

La instrucción dirigida a las jefaturas de las fiscalías provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense, y Pontevedra, y de área de Ferrol, Santiago y Vigo detalla las actuaciones y forma de proceder tanto en los fines de prevención como sobre todo en la represión de estos delitos con el objetivo de lograr una mayor eficacia para contribuir a la disminución de estas conductas delictivas.

En la instrucción, el fiscal superior, Fernando Suanzes, relata las "dificultades" para recabar las pruebas debido a que "la propia acción del fuego elimina en ocasiones los vestigios probatorios", a lo que se suma la falta de testigos del delito.

Para la Fiscalía Superior, deben decretarse cuantas medidas sean necesarias para perseguir los delitos de incendios forestales y proteger a las eventuales víctimas de las incalculables consecuencias de un incendio forestal.

Por ello, urge a los fiscales que evalúen cada caso y apuesten por solicitar al órgano instructor la adopción de las medidas cautelares adecuadas, incluida la prisión provisional.