Fiscalía pide condena por asesinato para el autor de la puñalada a Yoel Quispe y para el que le dio la navaja

Los tres acusados por el apuñalamiento mortal a Yoel Quispe y sus abogados en la Audiencia Provincial de A Coruña- M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía ha solicitado condena por asesinato, en concreto 20 años de cárcel y otros cinco de libertad vigilada, para el autor confeso de la puñalada mortal a Yoel Quispe, en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, y para el joven que considera la persona que le dio la navaja.

Para un tercer procesado, que la acusación que ejerce la madre de la víctima considera cómplice -- inicialmente la del padre le atribuía el papel de encubridor pero retiró su solicitud de condena una vez que declararon los acusados y se procedió a la conclusiones definitivas -- el Ministerio Público no solicita que sea condenado.

Así se ha expuesto, en la Audiencia Provincial de A Coruña, en la sesión en la que han declarado los tres acusados, que han optado por hacerlo al final del juicio. El autor confeso de la puñalada mortal para atribuir a un "arrebato" el hecho de que pidiese la navaja a su amigo, el otro acusado. Este inicialmente dijo que el arma era del anterior, pero luego reconoció que era cierto lo que declaró en un primer momento en el juzgado y que la tenía él.

"Se la di por miedo", sostuvo. Esto motivo que el primero, ante la declaración inicial de su amigo, le interpelase y le dijese "¿cómo eres tan falso?". El otro procesado, presunto cómplice según la acusación particular que representa a la madre de la víctima, negó haber participado o haber hablado sobre lo sucedido tras los hechos.

SOLICITUD DE CONDENAS

Fiscalía, que inicialmente pedía 14 años por homicidio para el autor confeso de la agresión mortal, ha elevado su petición a 20 años de cárcel por asesinato, la misma condena para el que, presuntamente, facilitó la navaja, pero sin plantear condena para el tercer joven.

Y es que para el Ministerio Público el primero actuó con intención de "provocar" la muerte a la víctima que, a su juicio, no tuvo "opción de defensa" y el segundo era "conocedor de la alta probabilidad" de que falleciese. "Sin su arma no habría muerte", ha sentenciado en la jornada previa a la lectura de conclusiones.

La acusación particular que representa a la madre del fallecido solicita una condena de 25 años de cárcel por asesinato para estos dos jóvenes, y otros 15 años como presunto cómplice para el tercer acusado. Para este, el letrado del padre retiró su acusación y la petición de tres años como presunto encubridor, pero mantuvo la solicitud de condena para los otros dos, también de 25 años de cárcel.

DEFENSAS

La defensa del autor confeso del apuñalamiento mortal ha aludido a una "agresión ilegítima" por parte de Yoel Quispe a su cliente - que inicialmente trató de intervenir para parar una pelea entre la víctima y dos jóvenes, pero luego se produjo la agresión mortal posterior -- y ha planteado varias eximentes y atenuantes como consumo de alcohol y drogas o capacidad intelectual límite.

Con petición de absolución, sostiene que, de ser condenado, debería ser por un delito de homicidio imprudente. La absolución también la ha planteado el letrado del joven que, presuntamente, dio la navaja.

"Estaba en estado de obcecación, que nubló su raciocinio", ha señalado el abogado, que ha aludido a "miedo insuperable" y ha planteado también facultades alteradas por consumo de alcohol y drogas. Lo mismo ha señalado la letrada del otro acusado, para quien "no ha lugar a emitir un veredicto" sobre su cliente. "No hay prueba de cargo", ha apostillado para incidir en que padece, además, "un trastorno psicótico".