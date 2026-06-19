Fiscalía retira la acusación contra un procesado por las narcolanchas de Vigo y rebaja la petición de pena a otros 4

Juicio contra once acusados de construir y transportar narcolanchas desde Vigo y el norte de Portugal. - EUROPA PRESS

VIGO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha retirado la acusación contra uno de los procesados en el juicio contra una organización dedicada a la construcción, venta y transporte de narcolanchas desde Vigo y norte de Portugal, y ha rebajado la petición de penas con respecto a otros cuatro acusados.

Así lo ha trasladado en su informe final, en la última jornada de este juicio, en el que se han sentado en el banquillo 11 procesados (y una empresa de transportes), y que se ha celebrado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.

El ministerio público mantiene la existencia de una organización criminal que se dedicó de forma sostenida en el tiempo, al menos entre 2020 y junio de 2022, a construir cascos de embarcaciones semirrígidas en una nave en Vigo y que luego se completaban en Portugal. Las lanchas acababan luego en diferentes puntos de España, mayoritariamente en el sur, para ser destinadas a tráfico de estupefacientes.

Asimismo, ha señalado que los acusados conocían el destino de las embarcaciones y que, para dar cobertura y apareciencia de legalidad a su actividad, se servían de "sociedades pantalla".

Con todo, en sus conclusiones, ha retirado la acusación contra uno de los procesados, Antonio P., y ha rebajado la pena solicitada para el transportista Guillermo S.L. (le retira la acusación por tráfico de drogas y pide un total de 7 años de cárcel por contrabando y tenencia de armas); para Ángel P.R. (de 6 a 5 años de prisión por contrabando), y para Sergio A.C. y Alberto T.L. (de 5 años a 4 años y medio por contrabando).

Por lo demás, mantiene la petición de 7 años de cárcel para los considerados cabecillas de la red, Ramón S.V. y Sergio R.T, por un delito agravado de contrabando y multa de 17,5 millones de euros para cada uno.

Para Javier Marcial T.V y Manuel L.S., pide 4 años y 9 meses de cárcel por el delito de contrabando a través de organización criminal y multa de 5 millones para cada uno. Por el mismo delito, pide 4 años y medio de cárcel para Carmen M.S., y multa de 14 millones de euros; y para Felipe V.M.F. pide 2 años de cárcel por pertenencia a organización criminal dedicada al contrabando.

Las defensas, por su parte, han solicitado la libre absolución de sus patrocinados, y han reclamado que, en caso de que haya condena, se apliquen diferentes circunstancias atenuantes (dilaciones indebidas, colaboración, escasa participación, etc.).

Todos los acusados han mantenido su inocencia durante el juicio y, los implicados en la fabricación de las embarcaciones, han asegurado que no construyeron narcolanchas, sino cascos de fibra de vidrio. Igualmente, los acusados por el transporte o por las gestiones, afirmaron ante el tribunal que en ningún momento tuvieron conocimiento de que esas lanchas iban a dedicarse a la actividad ilícita de narcotráfico.