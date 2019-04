Fiscalía ve motivo sexual en el Chicle, que intentó meter en el maletero a la joven para "disponer de ella a sus anchas"

Publicado 11/04/2019 16:41:22 CET

La defensa alega solo un intento de robo y ve intención de “mezclar todo para intentar conseguir pruebas hipotéticas para otro caso”

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Público ha elevado este jueves a definitivas sus conclusiones provisionales en el caso del intento de rapto de una joven en Boiro y ha considerado acreditado que José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', tenía una motivación sexual cuando agredió a la víctima, dado que intentó meterla en el maletero de su vehículo para "disponer de ella a sus anchas en otro lugar apartado".

Así lo ha dicho la fiscal en sus informes finales durante la segunda y última jornada de este juicio, que se sigue en la Audiencia Provincial de A Coruña y que ha quedado visto para sentencia.

Sobre uno de los puntos clave de su acusación, por la que pide para El Chicle hasta 15 años y medio de prisión, Fiscalía ha asegurado que, en su opinión, sí tuvo lugar una tentativa de agresión sexual "gravísima", que ha ejemplificado en el intento de Abuín Gey de introducir en el maletero a la joven. "Tuvo todo el cuerpo dentro del maletero, solo con las piernas fuera, y fue una víctima con resistencia. Si no la hubiera opuesto, no sé de lo que estaríamos hablando", ha destacado.

"Cuando intentas encerrar a alguien en un maletero ¿Para que es?", ha apuntado la fiscal, que ha considerado que, en una situación así "no" es necesario "decir algo sexual". "Yo me la llevo en el coche a donde me dé la gana y luego haré lo que me dé la gana", ha ejemplificado el Ministerio Público.

De hecho, ha apuntado que, de no ser por la interrupción de los testigos, la acción "continuaría" y el delito "se consumaría". "Deja salir a la víctima del maletero no por una buena acción, si no porque dos sujetos aparecen", destaca.

NEXO CON EL CASO DIANA QUER

A pesar de que el presidente del tribunal ha reiterado en varias ocasiones su decisión de no incluir en este juicio datos del caso de la desaparición y muerte de Diana Quer, la fiscal ha recordado que ambos casos "vienen juntos" y, de hecho, la comparecencia ante el juez de Abuín Gey el 1 de enero de 2018, que termina con su ingreso en prisión provisional, es "simultánea para ambos casos". "La privación de libertad mereció un informe común", ha recordado la fiscal, que ha sacado a relucir la coincidencia en el 'modus operandi'.

Enrique Abuín, ha explicado, no actuó por un "impulso", si no que, en su opinión, datos como la elección del coche, la sábana que la víctima vio dentro del maletero o su insistencia en "privarla" del teléfono móvil apuntan a una "planificación".

"Lleva el maletero vacío, esta es la estampa de la planificación", ha indicado la fiscal, que también ha sacado a colación datos analizados durante las sesiones, como las cámaras de una vivienda, que grabaron a un coche como el Alfa Romeo del Chicle cambiando de dirección para ir tras la chica y el hecho de que ella fuese hablando por Whatsapp, lo que le permitía "atacar por sorpresa".

Del mismo modo, ha considerado que la "tesis del acusado no tiene ni un solo apoyo, ni uno" y ha recordado la versión que defendió en un primer momento, cuando en sede policial "dijo que estaba intentando robar en el interior de un vehículo" y que la agredió "porque pensó que ella le grababa", una historia que tiene también similitudes a lo que alega en el caso de Diana Quer. En sala, sin embargo, aludió al robo de gasoil y al intento de robarle el móvil a la joven.

DETENCIÓN ILEGAL

Por otra parte, para la fiscal "existe un delito de detención ilegal en grado de consumación ya antes de encerrarla en el maletero", dado que el encuentro entre ambos, parcialmente grabado por el teléfono, tiene "muchísima intensidad" y El Chicle redujo su capacidad de movimiento desde el inicio, cuando la interceptó en la calle.

La fiscal ha narrado como la "agarró" con "los dos brazos" y como le puso "en la nuca" un "objeto intimidatorio" que, "aunque no fuese un cuchillo, el efecto intimidatorio lo consiguió". "La víctima no estuvo libre en ningún momento, aunque el acusado dio una apariencia de darle libertad", ha dicho la representante de la Fiscalía, que ha recordado que incluso en el juicio Enrique Abuín dijo que la había "dejado marchar". "Si alguien la 'deja marchar', es que la tiene sujeta, las palabras nos delatan casi siempre", ha añadido.

También se ha referido a la declaración de la joven, como no quiso darse la vuelta en ningún momento por miedo a que él la atacase y a las frases recogidas en la grabación, en las que él la insta a "meterse en el coche" y la amenaza con "cortarla". Incluso en el momento en el que, aparentemente, la deja ir, se puede escuchar como le dice "ven aquí". "Son todos esos actos los que apuntan a un delito de detención ilegal, porque ella estuvo bajo su control y nunca pudo escapar", ha apostillado.

Además de considerar que se produjo un delito de lesiones y amenazas con "entidad propia", la fiscal ha atribuido el momento en el que El Chicle le pregunta a la joven si tiene tarjeta de crédito y le pide el móvil --"no se lo quita", puntualiza--, a un intento de "estudiar el tipo e víctima y de resistencia para su objetivo final". "¿Por qué no le coge el bolso? Un hombre que puede con un cuerpo humano, puede coger un bolso. Creo que está captando el tipo de resistencia", ha subrayado.

LA DEFENSA VE UN CASO CONSTRUIDO

Por su parte, el abogado defensor del Chicle ha reiterado su versión de que todo fue únicamente un intento de robo, por el que pide una pena de multa, y ha acusado a la Fiscalía de construir su versión en base a “mezclar todo para intentar conseguir pruebas hipotéticas para otro caso”, en referencia al que investiga la muerte de Diana Quer.

Así, el abogado ha puesto en duda las imágenes en las que se ve un coche como el del acusado dando la vuelta en la calle de los hechos y ha negado que Enrique Abuín llevase un arma blanca. "Ella dijo que nunca perdió de vista al denunciado, en cambio no sabe decir si --lo que llevaba-- era un cuchillo, un punzón...".

A mayores, ha descartado la motivación sexual y, en referencia a otras causas en las que se acusa a Enrique Abuín, ha mencionado el caso de agresión sexual a su cuñada, que fue "sobreseido en su momento". Del mismo modo, en el caso Diana Quer "no hay ni una sola prueba física" que sustente que se produjo una agresión sexual, ha dicho el letrado de la defensa, que ha apuntado que el auto de apertura de juicio oral por ese caso basa la agresión en este otro delito, lo que ve un intento de "mezclar todo para conseguir unas pruebas hipotéticas".

Finalmente, ha dicho que el forcejeo tuvo lugar "en el centro del pueblo" y no "en un sitio inaccesible" y ha considerado que Enrique Abuín "no empleó la fuerza de una forma desmesurada en ningún momento" del ataque.