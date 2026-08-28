Fly2Galicia se desliga de los vuelos operados por FLYYO desde Gaza y asegura que su relación contractual es "posterior"

Avión de Fly2Galicia, en imagen promocional de la marca comercial de la turoperadora Aviation & Mobility Services Group S.L. - FLY2GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La turoperadora Fly2Galicia, que pretende instalarse en Santiago a partir de diciembre, se ha desvinculado de los vuelos que FLYYO operó "contratado por un tercero" para trasladar a palestinos desde Gaza, según reflejaron varias investigaciones periodísticas internacionales, y ha asegurado que su relación contractual es "posterior a los hechos".

El vínculo entre ambas es que será FLYYO la que operará las ocho conexiones chárter que comercializará desde el aeropuerto compostelano Fly2Galicia, que no dispone de un Certificado de Operador Aéreo (COA) propio y defiende que este es un modelo de colaboración "habitual" en el sector de la aviación comercial.

Hace una semana, cuando este proyecto anunció sus destinos e hizo pública su operativa, trascendieron varias informaciones publicadas hace meses por medios como 'Al Jazzeera' o 'Associated Press' que recogían la participación de FLYYO en esos vuelos. En un comunicado emitido este viernes, Fly2Galicia, que no se había pronunciado hasta ahora sobre esta cuestión, ha aclarado que "no participó directa ni indirectamente en los vuelos" a los que se refieren las informaciones aparecidas.

"Las operaciones que están siendo objeto de atención mediática fueron realizadas por FLYYO con anterioridad al establecimiento de la relación contractual actualmente existente entre ambas compañías y son completamente ajenas al proyecto empresarial de Fly2Galicia", ha asegurado.

ACLARACIONES DE FLYYO A FLY2GALICIA

La turoperadora sostiene que, tras conocer las informaciones sobre estas operaciones, la propia compañía aérea le trasladó que estos vuelos "fueron operaciones chárter civiles contratadas por un tercero, que su intervención se limitó a la prestación del servicio de transporte aéreo y que dichas operaciones se realizaron contando con las correspondientes autorizaciones".

Asimismo, FLYYO ha comunicado a Fly2Galicia que dispone de documentación relativa a esas operaciones y que "está en disposición de facilitarla a las autoridades competentes cuando resulte necesario". De igual modo, los responsables de la marca comercial con intención de instalarse en Santiago han mostrado su disposición para "facilitar las aclaraciones que resulten necesarias".

"Resulta igualmente importante diferenciar las operaciones realizadas anteriormente por un operador aéreo para terceros de la actividad y del proyecto empresarial que actualmente está desarrollando Fly2Galicia", ha apreciado el comunicado.

De este modo, la compañía, cuestionada políticamente por este motivo y las dudas sobre su operatividad, ha asegurado que seguirá realizando las "comprobaciones necesarias" para garantizar que los operadores y proveedores que participan en el proyecto "reúnen los requisitos legales, operativos y de seguridad exigibles para el desarrollo de la actividad".