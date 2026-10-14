El fondo de cooperación local supera los 200 millones en 2027, de los que 170 se repartirán sin condiciones

Reunión entre Fegamp y Facenda y Presidencia - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fondo de cooperación local supera los 200 millones de euros en los presupuestos de la Xunta para 2027, de modo que "por primera vez en la historia de la comunidad autónoma" se sitúa por encima de esa cifra, según ha destacado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

Al término de una reunión entre la Xunta y la Fegamp, el presidente de la federación gallega de municipios y provincias, Alberto Varela, ha valorado que "por fin" el Gobierno gallego atiende las reivindicaciones de los ayuntamientos y sube la parte general, la que se reparte sin condiciones, tras años congelada.

"No es cierto" que este incremento responda a que en 2027 hay elecciones municipales, según ha asegurado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, a preguntas de los periodistas. Al respecto, ha reivindicado que tiene que ver con la nueva ley de administración local, que prevé que se apruebe en el Parlamento a principios del año que viene e instaura un "nuevo modelo" con criterios y "esfuerzo" para apoyar la financiación de estas administraciones. "Ojalá otras administraciones nos trataran a nosotros como nosotros a los ayuntamientos", ha agregado.

Antes de analizar las cifras en la ejecutiva de la Fegamp, Alberto Varela ha atendido a los medios de comunicación y ha celebrado "como dato positivo que se empieza a atender esa reivindicación" de aumento del fondo base, el incondicionado.

Con todo, ha lamentado que el peso del fondo de cooperación local en el total de las cuentas autonómicas no aumenta, y lo ha situado en un 2,32%.

A mayores, ha indicado que "ahora lo que queda" es la distribución de los fondos "que no se repartieron el año pasado", y que ha cifrado en 40-50 millones de euros procedentes del fondo adicional. "Se nos dijo que se van a llevar al Consello de la Xunta para repartirlos con los criterios de reparto que están establecidos en la futura ley de administración local que todavía no está aprobada", ha informado.

UN 8,4% MÁS

Por su parte, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha elevado al 8,4% el incremento del fondo de cooperación local, "muy por encima de lo que crece de media el gasto no financiero de los presupuestos para 2027", hasta esos más de 200 millones.

El incondicionado es "el que más se incrementa", ha constatado, y lo ha vinculado con "las peticiones" de los ayuntamientos "en este rediseño que va incluido en la ley de administración local". Por su parte, Calvo ha cuantificado ese repunte de 118 en 2025 a 170 millones en 2027, lo que supone un alza del 44%.

En cuanto a esos fondos pendientes de distribuir, ha señalado que "como va avanzando el año y los ayuntamientos necesitan el dinero para sus inversiones, lo que se acordó es que mediante un acuerdo del Consello se reparta provisionalmente la totalidad del fondo de cooperación local en base a los porcentajes y los criterios de la ley". "Si luego en la tramitación parlamentaria hubiera alguna modificación, se corregiría en la liquidación correspondiente", ha explicado.

Por su parte, el titular de Presidencia, Diego Calvo, ha reivindicado el "esfuerzo importante en lo tocante a la financiación de los ayuntamientos" al destacar que "no existe ninguna partida en los presupuestos de la Xunta que en dos años sufriese un incremento en una cuantía similar" a la que sube el fondo incondicionado. "Estamos dando pasos importantes", ha dicho.

A renglón seguido, ha añadido que esto se hace "teniendo en cuenta" la "capacidad limitada" de la Xunta, y que "a quien corresponde mayor parte de la financiación de los ayuntamientos es al estado", por lo que ha apuntado al "cambio de ese modelo de financiación" que el Ejecutivo autonómico lleva "años reclamando".

Sobre si el año electoral ha motivado el aumento del fondo para los municipios, lo ha negado, y ha recordado que "Galicia fue la primera comunidad que garantizó un mínimo en 111 millones en 2011".