Formoso apela a "ilusionar" a la Galicia "en positivo" que espera al PSdeG "desde hace mucho tiempo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha reivindicado este domingo que el Partido Socialista quiere "ilusionar" a Galicia con "pasión y trabajo", apelando a un país "en positivo" que espera a la formación "desde hace mucho tiempo".

Así se ha pronunciado este sábado durante la clausura del IV Congreso de los socialistas de Lugo, en el que el alcalde de Monforte y presidente de la Diputación, José Tomé, ha sido proclamado como secretario xeral provincial.

El líder del PSdeG ha llamado a los socialistas a "ilusionar" y "reactivar" a Galicia, demostrando que son capaces de "darle un impulso a la sociedad gallega" y que son "merecedores de la confianza de los gallegos y de las gallegas".

Así, ha apuntado a una Galicia que "no tiene dueño, que no pertenece a ninguna fuerza política, que es libre y solidaria y no quiere volver al retroceso de la derecha ni aun nacionalismo trasnochado que quiere imponer fronteras ideológicas".

"Galicia nos espera, como esperó Portugal, Alemania y cada vez más países de toda la UE" en los que ha vuelto a ganar la socialdemocracia con la "honestidad de seguir siendo fieles a nuestro origen y al objetivo de gobernar para la gente más débil", ha dicho.

FEIJÓO "NO ES DIGNO DE GOBERNAR GALICIA"

En su intervención, Formoso se ha situado enfrente de un presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que, en su opinión, ha demostrado que "no es digno de gobernar Galicia" tras tener la "desfachatez" de insultar a los gallegos y gallegas", a los que "dejó de representar" para "escoger el papel de ser el representante de la oposición al Estado".

Así, ha criticado que el titular del Gobierno gallego "renunciase a impulsar Galicia por hacerle las gracias e incorporarse al mundo oscuro y destructivo de Mañuecos, Ayusos, Egeas y Casados".

Además, después de que la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunciase "acoso personal" por parte de su propio partido, Formoso ha se ha referido a la situación judicial vivida por el exsecretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro y los que fueran alcaldes de Lugo y Ourense, José López Orozo, y Francisco Rodríguez, respectivamente.

"Imaginad lo que puede estar sufriendo una persona después de seis años de persecución del PP solo porque quiso optar a ser presidente de este país", ha sostenido.