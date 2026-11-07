Frente Amplio propone desde Galicia trasladar la sede del Defensor de Pueblo a Vigo y el Banco de España a Sevilla

Jornada 'El modelo de Estado de Frente Amplio: hacia un federalismo plurinacional' - FRENTE AMPLIO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha defendido una descentralización institucional real en el conjunto del Estado, anunciando la intención de trasladar sedes institucionales fuera de la capital: el Banco de España a Sevilla y el Defensor del Pueblo a Vigo.

"Un Estado en red tiene que distribuir todas las instituciones al largo del territorio. Consecuentemente creemos que es muy necesario que en el caso del Banco de España se traslade su sede a Sevilla y en el caso del Defensor del Pueblo se haga a Vigo, porque Galicia también es Estado y queremos reivindicar también mucho más poder", ha explicado el portavoz de campaña en Galicia y candidato al Senado, Paulo Carlos López en un acto celebrado en Santiago.

Bajo el nombre de 'El modelo de Estado de Frente Amplio: hacia un federalismo plurinacional', López, acompañado de la portavoz parlamentaria y candidata Verónica Barbero; la candidata al Senado por A Coruña, Rocío Núñez; el candidato al Senado y secretario de Organización de Movimiento Sumar, Óscar Urralburu; y la diputada en el Parlamento de Andalucía, Esperanza Gómez, ha desgranado el modelo de Estado que plantea la formación de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Durante la jornada, los portavoces de la formación han defendido la necesidad de dotar a los territorios de nuevas competencias, valorando "muy positivamente" que Galicia pueda asumir nuevas responsabilidades de gestión.

Al hilo de ello, han denunciado la "demagogia" del Partido Popular, formación que durante sus 16 años al frente de la Xunta no realizó ningún esfuerzo real para conseguir un mayor autogobierno. "Con Sumar en el Gobierno sí se asumen nuevas competencias", ha destacado López.

Entre los puntos claves expuestos, la formación ha situado el "compromiso firme" de conseguir una AP-9 gallega y totalmente gratuita. "Vamos a nacionalizar la AP-9", ha prometido.

También ha defendido que la descentralización política debe ir acompañada de una descentralización institucional real en el conjunto del Estado, anunciando la intención de trasladar el Banco de España a Sevilla y el Defensor del Pueblo a Vigo. Para ello, ha llamado a concentrar el voto progresista en el Frente Amplio.

Por su parte, la portavoz parlamentaria y candidata, Verónica Barbero, ha incidido en la visión social del proyecto plurinacional, subrayando que no hay por qué elegir entre "un Estado que niega la diversidad o un mercado que niega los derechos".

En esta línea, Barbero ha apuntado a la necesidad de reformular el modelo de Estado hacia un modelo confederal y de "aprovechar la riqueza para ponerla en manos de quienes la generan". Con esta finalidad, han apostado por expropiar los pisos de los grandes especuladores para evitar desahucios.

"Esto se une a propuestas como una mayor recaudación a los ultra ricos, para conseguir 10.000 millones de euros que sirvan para mejorar nuestros servicios públicos, como el ferrocaril, la sanidad pública o las pensiones, que están siendo atacadas por las propuestas del Partido Popular y VOX", ha expuesto.