El Gaiás acogerá este otoño una exposición con cerca de 40 obras de arte gallego del Museo Nacional Reina Sofía

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Xunta inaugurará a finales del mes de octubre en el Museo Centro Gaiás una exposición con cerca de 40 obras de arte gallego pertenecientes a la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y que podrá visitarse hasta marzo de 2027.
'Ser Noutras' es una muestra colectiva, articulada a través de 18 diálogos entre artistas gallegos en la colección del Reina Sofía y otras creadoras contemporáneas que están realizando, de manera específica para este proyecto expositivo, hasta 15 obras e instalaciones inéditas.
La muestra está comisariada por Verónica Santos Farto y Chus Martínez Domínguez, dos nombres con una amplia trayectoria en el ámbito de la historia del arte, el comisariado y la gestión cultural, según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa.
Entre la antología de obras que podrán contemplarse temporalmente en el Museo Centro Gaiás se incluye piezas de figuras históricas como Maruja Mallo, Arturo Souto, Julia Minguillón o Virxilio Viéitez, y también de artistas actuales como Berta Cáccamo, Menchu Lamas, Francisco Leiro, Carme Nogueira o Salvador Cidrás, entre otros.
Por otra parte, las obras de nueva creación que se exhibirán de manera inédita están firmadas por una nueva generación de artistas como Mar Vicente, Lois Patiño, Mar Ramón Soriano, Jacobo Bugarín, Julia Huete, Kiko Pérez o Yoseba Muruzábal.