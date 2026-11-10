Galicia apuesta por una mayor simplificación en las leyes europeas

El director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, ha defendido la apuesta del Gobierno gallego por una mayor simplificación en las leyes europeas durante su participación en la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, ha defendido la apuesta del Gobierno gallego por una mayor simplificación en las leyes europeas durante su participación en la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (Civex) del Comité Europeo de las Regiones, centrada en la mejora de la calidad de la legislación europea.

En el debate y aprobación del dictamen 'Un corpus legislativo de la UE más simple, claro y mejor aplicado', Gamallo ha trasladado el apoyo de la Comunidad gallega e los esfuerzos de la Unión Europea para avanzar hacia una simplificación en las normas europeas y reducir las cargas administrativas que afectan a la ciudadanía, a las empresas y a las administraciones públicas.

Durante su intervención, ha destacado que una mejor regulación debe traducirse en trámites más ágiles, menos burocracia y mayor seguridad jurídica. También ha defendido que la simplificación normativa no pretende reducir las exigencias de las políticas europeas, sino hacer la legislación más clara, comprensible y fácil de aplicar.

Asimismo, ha señalado la importancia de dar mayor protagonismo a las regiones en la elaboración de las políticas europeas, ya que son las encargadas de aplicar buena parte de las decisiones comunitarias y conocen de primera mano la realidad del territorio.

Por eso, ha defendido reforzar la consulta a las autoridades regionales y locales y aprovechar mejor la experiencia del Comité Europeo de las Regiones.

COMISIÓN CIVEX

En el mandato 2025-2030 del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Galicia participa en la Comisión de Política Económica (ECON) y en la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX).

Esta última coordina el trabajo del CdR en materia de ciudadanía, democracia, gobernanza multinivel, subsidiariedad y participación ciudadana, así como en los asuntos institucionales y exteriores de la UE.