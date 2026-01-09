Galicia aumentaría 587 millones sus recursos con el nuevo modelo de financiación, novena mayor alza entre comunidades

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno central todavía no ha concretado ningún detalle so - Marta Fernández - Europa Press

A CORUÑA/MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Galicia aumentaría 587 millones de euros al año sus recursos con el nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno central respecto al vigente, noveno mayor incremento entre comunidades.

En rueda de prensa en A Coruña, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destaca que, de aprobarse el nuevo modelo, "supone un 7,6% más que la población real" existente en Galicia, por lo que "es una de las mas beneficiadas por este criterio de población".

"Con esos 587 millones de euros es como si Galicia tuviera 205.000 habitantes más de los que aparecen en el padrón", afirma.

La nueva propuesta del modelo de financiación autonómica que ha presentado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sitúa a Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente.

Así se desprende de la presentación que ha realizado este viernes Montero en una rueda de prensa, donde ha detallado que Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más en 2027 respecto al modelo vigente, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones de euros más en 2027 y la Comunidad Valenciana aumentará sus recursos en 3.669 millones.

Según la propuesta de Hacienda, la siguiente en la lista sería la Comunidad de Madrid, con un incremento de 2.555 millones de euros en 2027 respecto al modelo vigente. Luego está Castilla-La Mancha, que pertenece a las regiones infrafinanciadas, que recibiría 1.248 millones, y Murcia, también en ese listado, con 1.188 millones de euros más el año que viene en base a este nuevo sistema de financiación autonómica.

Tras estas comunidades se sitúan Aragón (629 millones); Canarias (611 millones); Galicia (587 millones); Baleares (412 millones); CyL (271 millones); Asturias (248 millones) y La Rioja (25 millones).

En otro lado están Extremadura, con un incremento de 216 millones de euros, y Cantabria, con 46 millones. Ambas comunidades también son beneficiadas porque el Gobierno plantea reformular el Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico para las comunidades que antes del 'statu quo' están por debajo de la media en financiación por habitante ajustado.