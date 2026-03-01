Galicia brilla en los Goya: Sirat es la máxima premiada y Decorado se hace con Mejor Película de Animación

El director de cine Óliver Laxe posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha brillado en una de las ediciones de los Premios Goya con más representación gallega. Sirat, de Oliver Laxe, se ha hecho con seis galardones -- todos ellos técnicos --, siendo la máxima premiada, y 'Decorado' obtuvo el premio a Mejor Película de Animación.

En una gala en la que ha competido mano a mano con Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que finalmente se ha hecho con el 'cabezón' de Mejor Película, Sirat ha sido la cinta más galardonada, alzándose con seis de las 11 categorías en las que estaba nominada.

Durante la primera parte de la gala, Laxe y su equipo han recogido el Goya a Mejor Montaje, Música Original, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Sonido. En esta categoría, Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Pradera se han convertido en el primer equipo enteramente femenino en conseguir dicho galardón. También están nominadas en esta categoría a los Premios Óscar y podrían convertirse en el primer equipo íntegramente femenino en ganar la estatuilla.

Al recoger el Goya, Laia Casanovas ha apelado a que este logro no sea "una excepción sino el inicio de un cambio hacia una paridad real detrás de las cámaras". "Es la primera vez en los Goya. Reivindicamos que esto no sea una excepción, sino el inicio de un cambio hacia una paridad real detrás de las cámaras", ha asegurado Laia Casanovas, que ha dedicado el galardón a las personas que han confiado en ellas y también "a todas aquellas que abrieron el camino para que generaciones futuras pudieran correr".

El sexto Premio Goya de 'Sirat' ha llegado en Mejor Dirección de Arte, cuando se había superado las dos horas y media de gala. La película de Laxe, además, está nominada también al Óscar a Mejor Película Internacional, en la que también compite contra 'Sentimental Value', de Joachim Trier, que ha logrado el Goya a Mejor Película Europea.

En la categoría de Goya a Mejor Película de Animación, la galardonada ha sido 'Decorado', dirigida por el gallego Alberto Vázquez. Se amplía así su palmarés en los Goya, ya que ostentaba cuatro premios anteriores: Mejor cortometraje de animación en 2012 por 'Birdboy'; cortometraje de animación en 2017 con 'Decorado'; mejor película de animación en 2017 por 'Psiconautas' y mejor película de animación en 2022 con 'Unicorn Wars'.

La gala ha contado con una gran representación gallega, y es que 'La Cena', de Manuel Gómez Pereira, y protagonizada por el coruñés Mario Casas, ha logrado el Goya a Mejor Guion Adaptado y el Mejor Diseño de Vestuario. Asimismo, 'Ciudad sin sueño', que cuenta con coproducción gallega, se llevó uno de los cinco galardones a los que optaba, el de Mejor Actor Revelación.