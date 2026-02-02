Galicia condena el crimen machista de Mos con minutos de silencio en las principales ciudades: "Ni un paso atrás"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha condenado este lunes el último crimen machista ocurrido en la Comunidad este pasado domingo, cuando María Belén, una mujer de 52 años, fue asesinada en Mos (Pontevedra) presuntamente a manos de su expareja, que también fue hallado muerto horas después.

A lo largo de la jornada se han llevado a cabo diversos minutos de silencio en las principales ciudades gallegas en rechazo a estos hechos, acudiendo el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, al acto convocado en Nigrán a partir de las 12.00 horas.

Allí, tras guardar silencio, Blanco ha dicho que Galicia está "absolutamente consternada" por lo ocurrido, confirmando el caso como un crimen machista cometido presuntamente por la expareja de la víctima, un hombre que se atrincheró posteriormente en una casa de O Porriño, siendo hallado después muerto en su interior con heridas de arma blanca.

El delegado ha lamentado que desde que hay registros unas 1.349 familias perdieron a un ser querido por esta "lacra", enviando apoyo a familiares y conocidos de María Belén.

"No vamos a parar ni a dar un paso atrás hasta erradicar estos asesinatos machistas", ha subrayado, instando a "toda la sociedad" a comprometerse con esta lucha y a los partidos políticos que "no se pongan de perfil".

Posteriormente, sobre las 13.30 horas, Blanco se desplazó a Pontevedra, donde la Subdelegación del Gobierno organizó un minuto de silencio por estos hechos.

Antes, en Santiago, el Gobierno gallego, con el presidente, Alfonso Rueda, y los conselleiros al frente, junto con otros cargos y trabajadores del complejo administrativo de San Caetano, participaron este lunes en un minuto de silencio convocado por el crimen machista de Mos.

"REPUDIA Y CONDENA"

Al término del minuto de silencio, que finalizó con un aplauso, el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, tramitió la "repudia y condena" del Ejecutivo autonómico por el crimen, al tiempo que trasladó unas palabras de "ánimo y apoyo" a los familiares y allegados de María Belén, especialmente a su hijo.

"Creo que desde la Xunta no nos cansaremos de pedir a las víctimas que presenten esa denuncia, que participen a las autoridades competentes lo que está pasando; que no sufran, que no aguante esa violencia", apostilló, si bien admitió que entiende que "es difícil a veces tomar la decisión".

Asimismo, en el resto de las siete grandes ciudades gallegas la Xunta también convocó un minuto de silencio en la puerta de sus delegaciones en rechazo a lo ocurrido este domingo en Mos.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han informado de que la jueza del Tribunal de Instancia de O Porriño, plaza nº3, en funciones de guardia y además competente para los casos de violencia sobre la mujer, se desplazó el domingo al lugar de los hechos, junto con la comitiva judicial, para proceder al levantamiento del cadáver.

De esta manera, se incoó un procedimiento a la espera de recibir el atestado y los resultados de las autopsias. Al Tribunal de Instancia no le constan denuncias previas ni la existencia de procedimientos por violencia de género, apuntan las mismas fuentes.