Galicia es la cuarta comunidad con menos tiempo de aguarda y la segunda para la primera consulta con especialista

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Galicia cerró el primer semestre de 2025 (a 30 de junio) como la cuarta comunidad autónoma con menor tiempo de espera para operarse, con una demora media de 69 días. Por otra parte, es la segunda en tiempo de aguarda para la primera consulta con un especialista, con 57 días.

Así figura en las listas publicadas este viernes por el Ministerio de Sanidad, que desglosa --a nivel estatal y autonómico-- los datos de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Un mes atrás, la Consellería de Sanidade ya había hecho públicos los datos en relación a Galicia.

A 30 de junio, en Galicia había 70.971 pacientes pendientes de operarse quirúrgicamente: 18,75 personas por cada 1.000 habitantes, más de un punto por encima de la media estatal (17,35). El tiempo de espera, que creció en dos días desde el 31 de diciembre de 2024, era de 69 días, lo que la vuelve a situar como la cuarta comunidad autónoma con menor tiempo de demora.

Está por detrás de Madrid (49), Euskadi (61) y La Rioja (64). Por la cola se encuentra Andalucía, donde el tiempo medio de espera es de 161 días, cerca de medio año. La media estatal, que decrece, se sitúa en 118,6. Además, en Galicia solo un 4,24% de los pacientes esperaron más de seis meses.

En cuanto a las consultas con especialistas, Galicia se sitúa como la segunda comunidad con menor tiempo de aguarda, con 57 días, únicamente por detrás de Euskadi (43) --excluyendo, asimismo, la ciudad autónoma Melilla, con 9 días--. A nivel estatal, el tiempo de aguarda a este respecto es de 96 días.

DATOS GENERALES

A nivel estatal, a 30 de junio, había 832.728 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica no urgente con un tiempo medio de espera de 118,6 días, lo que supone un 1,84% menos pacientes y 2,4 días menos respecto a 30 de junio de 2024. Además, el 19,6% de los pacientes llevaba incluido en lista de espera más de 6 meses, en este caso disminuye 0,9 puntos.

Fuentes consultadas de Sanidad recuerdan a Europa Press que, junto a las CCAA, se está desarrollando un nuevo sistema de información sobre las listas de espera del Sistema Nacional de Salud, que sustituirá al modelo vigente desde 2003. "Este esfuerzo conjunto persigue unificar criterios, garantizar la trazabilidad de los pacientes desde el diagnóstico hasta la intervención y disponer de datos homogéneos, comparables y más representativos de la realidad asistencial en todo el territorio", afirman.

De igual forma que en años anteriores, Traumatología encabeza la lista de especialidades que presentan mayor número de listas de espera (con 202.144 pacientes, 6.435 pacientes menos en un año). A esta la siguen Oftalmología (170.096 pacientes, 7.008 menos que en 2024), y Cirugía General y de Digestivo, con 140.289, hasta 9.261 pacientes menos.

Asimismo, la Cirugía Torácica se mantiene como la especialidad en la que hay menos personas esperando, con un total de 2.918 pacientes, lo que implica un ascenso respecto a las cifras de diciembre de 2024 de 219 personas más; le sigue la cirugía cardiaca con 3.234 personas en listas de espera.

La especialidad con mayor tiempo medio de espera sigue siendo cirugía plástica con 259 días, seguida de neurocirugía con 173 días y angiología y cirugía vascular con una espera media de 160 días. La cirugía cardíaca, con 57 días y Dermatología y Oftalmología, con 69 y 75 días, respectivamente, son las especialidades con menores tiempos medios de espera.

Los 11 procesos que se monitorizan específicamente en este sistema de información presentan un tiempo medio de espera de 91 días; cinco días menos que el pasado año. De estos procesos la operación de cataratas es la que más pacientes en espera tiene, 123.263 con 65 días de espera, mientras la que tiene menos es el quiste pilomidal con 5.636 pacientes y 109 días de espera.

BY-PASS CORONARIO, 48 DÍAS DE ESPERA EN ESPAÑA

En relación a los 5 procesos quirúrgicos sujetos a garantía de tiempo de espera en el SNS (180 días) , el 'by-pas's coronario tiene una espera media de 48 días y 1,6% de los pacientes espera más del plazo máximo establecido y la cirugía cardíaca valvular presenta 58 días con un 4,3% de los pacientes que superan los 180 días.

La cirugía de cataratas, que es la intervención electiva más frecuente, presenta su tiempo medio de espera en 65 días con un 3,8% de los pacientes que supera los 180 días. El recambio de cadera, 95 días y el de rodilla, con 102 días, son los procedimientos con mayor demora media y porcentaje de pacientes que superan los tiempos máximos (11,7 y 12,7% respectivamente).

Los hospitales de la red del SNS realizan anualmente más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes como las programadas (estas últimas son las que conforman las Listas de Espera). En el primer semestre del año 2024 han disminuido las entradas en lista de espera para una intervención quirúrgica electiva en un 4,3% respecto al mismo periodo del año previo.

El total de salidas notificadas en el periodo (tanto con intervención como sin intervención) ha disminuido con respecto al primer semestre del 2024 en un 5,9% con lo que el índice entradas/salidas ha sido de 0,96 frente al 0,95 registrado en dicho periodo.

AUMENTA EL TIEMPO DE ESPERA EN CONSULTA A NIVEL ESTATAL

Por otro lado, 81,4 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta en Atención Especializada hospitalaria; un dato inferior en 2,4 puntos a la de junio de 2024. El tiempo medio de espera en este caso es de 96 días, 2 días más que en el corte de junio de 2024. La proporción de pacientes que tenían una fecha de cita asignada para más de 60 días es del 61,8%. Este indicador, que en junio de 2024 se situaba en el 54,6%, ha sido sometido a un ajuste en su cálculo, "por lo que no es posible su comparabilidad en este corte", advierten.

Los menores tiempos se observan en Cirugía General con un promedio de espera de 52 días, Ginecología con 55 días y Cardiología con 64 días. Las especialidades con mayores tiempos de espera son: Dermatología con 121 días, y Traumatología con 114 días, y Neurología con 111 días.

Por especialidades, Traumatología con 12,67 pacientes pendiendientes de cada 1.000 habitantes, es la consulta con más espera; le sigue Oftalmología (11,65 pacientes cada 1.000), Dermatología (7,56) ORL (7,28).