Galicia, la primera comunidad en incluir la vacuna contra el meningococo B a los 12 años

Archivo - Un niño es vacunado en el CEIP Tíncer de Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero de 2022, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife. Foto de archivo. - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Galicia se convertirá en la primera comunidad que amplía la protección frente al meningococo B con la inclusión en el calendario de vacunación de un refuerzo a los 12 años a partir del próximo mes de mayo.

Así se refleja en el informe presentado esta mañana por la Consellería de Sanidade durante la reunión del Consello de la Xunta, tal y como ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la conferencia de prensa posterior.

En este informe se recoge la necesidad de reducir la posibilidad de contagios en la adolescencia, ya que la meningitis es una de las enfermedades infecciosas más graves, con una mortalidad de alrededor del 10% y secuelas permanentes, como amputaciones o daños neurológicos hasta en el 20% de los supervivientes.

Galicia fue pionera en la puesta en marcha de medidas contra esta dolencia, incluyendo históricamente vacunas como la del meningococo C, ACWY y, más recientemente, la del meningococo B en lactantes. "La protección de la adolescencia constituye el paso final y necesario para el cumplimiento del objetivo de la Organización Mundial de la Salud de derrotar la meningitis como problema de salud pública en 2030", recogen.

Además, la inclusión de la vacuna frente al meningococo B, preferentemente a los 12 años, es una recomendación del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

Se trata de una enfermedad poco frecuente pero de extrema gravedad, caracterizada por una evolución rápida y potencialmente mortal. Puede manifestarse principalmente en forma de sepsis o meningitis, aunque también puede dar lugar a otras presentaciones clínicas graves, con importantes secuelas a largo plazo en los supervivientes, como discapacidad neurológica, pérdida auditiva o amputaciones.

VACUNACIÓN DE REFUERZO

La incorporación al calendario vacunal se realizará de forma sistemática, a partir del 1 de mayo, cuando los niños hagan 12 años, coincidiendo con la administraciones de otras vacunas como la del meningococo ACWY o la del virus de papiloma humano. Así, este año le corresponderá a alrededor de 21.900 adolescentes nacidos en 2014.

Destacan que representa a un grupo de población "clave" en la transmisión, por lo que la medida puede favorecer una merma sostenida del incidente. Se administrará una única dosis cuando se disponga de la pauta completa (vacunación a los dos meses, a los cuatro meses y refuerzo a los 12 meses) o bien dos dosis cuando no se tenga completada la pauta infantil.

La vacuna frente al meningococo B, además, confiere un grado de protección cruzada frente a la infección por gonococo. "En una etapa vital donde las infecciones de transmisión sexual representan un desafío creciente, la protección frente a la gonorrea supone un beneficio secundario de enorme importancia para la salud pública juvenil", indican en un comunicado.

Remarcan también que la Consellería de Sanidade incrementará la inversión destinada a esta vacuna en 1,8 millones de euros, por lo que pasará a suponer 4,7 millones anualmente.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Según los datos de vigilancia epidemiológica correspondientes al año 2025, en España se registraron 144 casos de enfermedad meningocócica por serogrupo B, lo que supone una tasa de incidente de 0,30 casos por 100.000 habitantes.

En Galicia hay un descenso sostenido de casos, sobre todo desde el año 2000. Este descenso es más evidente en la población infantil y juvenil, compatible con el impacto positivo de la vacunación en la infancia, además de otros factores.

En la temporada 2024-2025 se detectaron cinco casos de enfermedad menigocócica ponerlo serogrupo B, uno de los cuales se dio en la franja de 10-14 años.

VACUNA DEL HERPES

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha autorizado también la contratación del suministro de 130.000 dosis de la vacuna frente al herpes zóster por un importe de 16.257.800 euros y un período de 12 meses.

Esto supone un incremento de un 27% en el número de dosis con respecto a la última compra, motivado por el aumento de más del 20% en el número de personas vacunadas en los grupos de edad para los cuales se indica.

El nuevo expediente prevé una posible prórroga, por un máximo de un año más, con una eventual modificación del contrato inicial de hasta el 20%, por el que el valor estimado, en este caso, ascendería la 34.391.500 euros.

Desde 2023, Galicia incorporó a las vacunas incluidas en el calendario de la sanidad pública la protección frente al virus del herpes zóster indicada para todas las personas cuando hacen 65 y 80 años, además de para grupos de riesgo, como personas con inmunodepresión y ciertas condiciones de riesgo como la infección por VIH, con enfermedades de la sangre malignas o personas con tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia.

A lo largo de la campaña de 2023 se vacunaron el 31,2% de las personas de 65 años y el 24,78% de las de 80, unos niveles de cobertura superiores al promedio nacional, que fue del 25,5% y del 24,78%, respectivamente.

En la actualidad, gracias a las iniciativas de Sanidade para aumentar las coberturas, esos porcentajes subieron más de un 20%: hasta el 53,19% y el 49,03%, respectivamente. Este incremento se mantuvo en la temporada 2024, ya que se vacunaron inicialmente el 38,56% de las personas nacidas en 1959 y que hacían 65 años, así como el 33,11% de las que hacían 80. A día de hoy, subió más de un 10%: hasta el 50,31% y el 46,27%, respectivamente.

COMPRA DE MATERIAL DE HEMOSTASIA

El Ejecutivo gallego ha autorizado la contratación, mediante acuerdo marco, de material de hemostasia, estenosis y embolización con destino a las áreas sanitarias del Sergas, con un presupuesto de 6.725.345 euros para los dos años de duración inicial que están previstos en el contrato. El contrato tiene un valor estimado de 13.450.690 euros, atendiendo a las posibles prórrogas, por otros dos años.

Es la primera vez que este tipo de material va a ser adquirido mediante una contratación centralizada, siguiendo la línea iniciada por el Sergas, que destinará más de 175.000 euros para cada año de vigencia del contrato.

El material que adquirirá para las intervenciones quirúrgicas que se realizan en las salas de radiología intervencionista y los quirófanos de cirugía vascular son dispositivos percutáneos de cierre vascular, stents para arterias cervicales, dispositivos intrasaculares y stents para aneurismas intracraneales. El número de unidades que se comprarán, atendiendo del consumo de años anteriores, supera las 8.300 anuales.