Galicia registra rachas de más de 112 km/h en una jornada con avisos activos por nieve, oleaje y viento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Galicia registra este miércoles rachas de viento de 112.6 kilómetros por hora en una jornada marcada por la alerta amarilla por vientos fuertes en las Rías Baixas, Costa da Morte y Coruña Noroeste.

Según la página de MeteoGalicia, este valor extremo se registró a las 09.00 horas de esta jornada en Punta Candieira, en el municipio coruñés de Cedeira.

Por su parte, Burela (Lugo) registró rachas de viento que superaron los 93 kilómetros por hora y en Penedo do Galo, en Viveiro, alcanzaron los 88 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, la mayor acumulación se registró en A Trabe, en Vilardevós, con 36,7 litros por metro cuadrado en 24 horas y en Calvos de Randín con 36,4 litros por metro cuadrado.

Durante esta jornada Galicia seguirá bajo la influencia de las bajas presiones centradas al oeste de Irlanda. Por la mañana, los cielos serán nublados y con lluvias y, por la tarde, con el paso del frente las lluvias serán generalizadas y localmente fuertes en la mitad oeste.