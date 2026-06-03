Galicia registró en mayo 18 muertes atribuibles al calor, un 20 % del total de España

Archivo - Un hombre en la playa, a 5 de agosto de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Galicia registró en mayo 18 muertes atribuibles al calor. Este dato supone el 18 % --es decir, en torno a una quinta parte-- del total de España (101 muertes), que supone una cifra récord para este mes desde que hay registros y que multiplica por más de tres la media de la última década.

Estos datos se desprenden del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad. Este sistema está basado en un modelo de predicción que cruza tres fuentes de datos --el de defunciones diarias, las temperaturas de la Aemet y la población-- y calcula las defunciones atribuibles al exceso o defecto de temperatura, es decir, al calor o al frío.

La ministra, Mónica García se ha hecho eco de este resultado en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid, en la que también ha dado cuenta de la voluntad de "proteger vidas" del Plan Calor, desplegado el 13 de mayo.

"El problema ya no es únicamente que haga más calor. El problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe", ha advertido. Además, los primeros episodios de calor extremo "suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado", en palabras de García.

En el caso de Galicia, las muertes asociadas al calor de mayo se produjeron en la última semana y media, coincidiendo con un periodo en el que el territorio vivió un ascenso generalizado de las temperaturas, que se manifestó en valores altos en todas las provincias.

Este dato contrasta con los de años anteriores. En mayo de 2025, hubo siete muertes atribuibles al calor en Galicia; en mayo de 2024, fueron nueve, y, en 2023, otras siete. Esta tendencia se traslada al resto de España y también al resto del año. "Solo el año pasado fueron 3.832 personas, el segundo peor dato de toda la serie histórica", ha añadido García.

PLAN CALOR: ENTRE LOS UMBRALES DE 27,8 ºC Y 39,2 ºC

Por otra parte, el 'Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos de los excesos de temperaturas sobre la salud' busca reducir el impacto sobre la salud de la población como consecuencia de olas de calor. Este año, se activó el 13 de mayo y se prevé que finalice su actividad el 30 de septiembre, aunque incluye un criterio de flexibilidad que podría extenderlo hasta el 15 de octubre.

Para ajustar las alertas a la vulnerabilidad específica de cada territorio, el plan estructura España en 182 zonas de meteosalud y parte de la base de los umbrales de calor, es decir, la temperatura a partir de la que se observa un aumento importante de la mortalidad. De este modo, se establecen cuatro niveles de riesgo: nivel 0 (verde), que supone ausencia de riesgo; nivel 1 (amarillo), de bajo riesgo; nivel 2 (naranja), de riesgo medio; y nivel 3 (rojo), de alto riesgo.

"Lo cual implica que haya zonas de España, como A Coruña, donde la temperatura de riesgo en salud es de 27,8ºC, y zonas como Córdoba, donde hay una mejor adaptación, donde esa temperatura es de 41,3ºC, por ejemplo", ha precisado el responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad, Héctor Tejero.

En Galicia, se han delimitado 16 de estas zonas. Este umbral varía en cada una de ellas y oscilan entre los 27,8 ºC del noroeste de A Coruña, que además supone uno de los valores más bajos de España, y los 39,2 ºC de Valdeorras.

Esta variación también se da en cada una de las provincias, donde los límites se encuentran entre los siguientes rangos: en A Coruña, se sitúan entre 27,8 ºC y 33,7 ºC; en Lugo, entre 28,3 ºC y 36,8 ºC; en Ourense, entre 31,4 ºC y 38,6 ºC, y, en Pontevedra, entre 31 ºC y 38,3 ºC.

El plan contempla un sistema de avisos para la ciudadanía a través de 'meteosalud.es', al que la población se puede suscribir para recibir información diaria sobre el riesgo en su zona vía SMS o email. "Cada día, antes de las 10 de la mañana, se actualiza y se define el riesgo y una predicción para los próximos tres días, para que se pueda prevenir la gente", ha detallado Tejero.