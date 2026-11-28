Archivo - Una persona con paraguas camina en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo, Galicia (España). Durante esta mañana de miércoles, Galicia ha registrado vientos de más de 150 kilómetros por hora, en concreto, el valor máximo, según Meteogal - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras el paso de un frente durante la tarde-noche del día de reflexión, en la jornada del sábado, Galicia irá recuperando la estabilidad conforme avance la mañana del domingo electoral.

Así, los gallegos comenzarán el día con posibilidad de algún chubasco, más probable en las provincias de Ourense y Lugo para dar paso a una alternancia de nubes y claros con el paso de las horas.

Las temperaturas irán descendiendo conforme avance la jornada, quedando unas ultimas bastante frías. Los vientos soplarán flojos de componente norte, con algún intervalo de moderado en el litoral de A Coruña y Lugo.