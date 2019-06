Los gallegos aumentaron su salario más que la media nacional pero a costa de trabajar más horas, según el sindicato USO

Publicado 27/06/2019 13:32:39 CET

La organización sindical constata un "parón económico" con el descenso de las vacantes ofertadas por la "falta de actividad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El salario de los trabajadores gallegos se incrementó un 2% en el primer trimestre de 2019, tres décimas por encima de la media nacional (1,7%). Con todo, esta subida se experimenta a costa de trabajar más ya que el coste salarial por hora solo aumentó un 0,6%.

Así lo ha destacado este jueves en una rueda de prensa celebrada en Santiago de Compostela la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, Laura Estévez, quien ha indicado que estos datos evidencian que si los gallegos cobraron más es porque "trabajaron más horas".

Estévez ha dado a conocer las conclusiones del informe 'Galicia: población, empleo, salario y pensiones' elaborado por el sindicato, un documento que explica que esta subida media en tasa interanual del 2% en Galicia se debe al notable incremento de la construcción un 6,6%.

Sin embargo, el estudio apunta que el sector que agrupa el mayor porcentaje de ocupados --el de los servicios-- disminuyó en tres décimas con respecto a la media nacional. Esto supone que el 72% de los trabajadores gallegos, tres de cada cuatro, ha experimentado una subida salarial inferior a la media en tasa interanual.

"Si en 2018 hablábamos de que la subida de la industria tiraba de los salarios gallegos, este año ese papel le toca a la construcción, que ha repuntado con un alza del 6,6% y casi el 3% por hora", ha asegurado Laura Estévez.

Según ha explicado, esto tiene una "lectura muy clara" y es que "Galicia no puede fiar su desarrollo a los servicios" y "tiene que apostar por regenerar la industria pesada y tradicional y una industria agroalimentaria puntera beneficiada por las condiciones naturales de la región". "En Galicia no se puede esperar que un verano salve la economía de todo el año, hay que fijarse en lo que aquí ya funcionó como motor de desarrollo y recuperarlo", ha insistido.

"PARÓN ECONÓMICO"

En su intervención, asimismo, ha considerado que se constatan un "parón económico" con el descenso de las vacantes ofertadas, una caída que, conforme ha señalado, no se debe a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)". "Más del 90% de los empleadores lo achacan a que no necesitan ningún trabajador porque no ha crecido su actividad", ha manifestado.

Además, la sindicalista ha mostrado su preocupación por la "falta de relevo generacional". Así, ha indicado que la tasa de actividad de Galicia cerró en el primer trimestre del año en un 45,6%, lo que refleja que "menos de la mitad de la población está en disposición de trabajar".

Conforme ha señalado, el problema no es puntual, ya que solo un "16% de la población tiene menos de 20 años, mientras que los mayores de 65 suponen el 25%, un dato que se agrava en Lugo y Ourense".

PENSIONES

En una rueda de prensa en la que ha recordado que "uno de cada cuatro gallegos es pensionista", Estévez ha advertido de que este colectivo tiene un poder adquisitivo más bajo que la media nacional por lo que tampoco puede ser un revulsivo para el consumo y la mejora de la economía.

"El importe medio de la pensión se ha recuperado ligeramente con respecto a la media del país, pero si el año pasado hablábamos de un 16,4% por debajo, este año siguen siendo un 15% inferiores", ha indicado.

En concreto, según los datos del estudio, la pensión media se sitúa en 839 euros mensuales, por debajo del actual SMI, pero la pensión más habitual está entre los 600 y los 700 euros y las perciben, sobre todo, las mujeres", ha apuntado.

Por ello, ha reclamado que las pensiones se "blinden". "Si un SMI de 900 euros es el mínimo considerado para vivir, también debe ser el límite de una pensión", ha subrayado.

COSTE DE LA ENERGÍA

En la rueda de prensa también ha participado el coordinador de la Federación de Industria de USO-Galicia, Francisco Cousillas, quien ha advertido de las consecuencias negativas que los altos costes de eléctricos están provocando en las industrias gallegas.

"Los costes electrointensivos son exagerados para todas las empresas, incluso para las que no son electrointensivas", ha señalado en una intervención en la que se ha referido al caso de Alcoa pero también al de pequeñas industrias como las granjas.

ERE EN COPAGRO

Por último, Cousillas ha aprovechado para informar de que el sindicato ha presentado un conflicto colectivo en el juzgado ante el "cierre sin acuerdo" del ERE de extinción presentado por la cooperativa agraria Copagro, ubicada en Valdoviño (A Coruña), para sus 16 trabajadores.

Según ha indicado, la empresa no quiere "ver ninguna alternativa", como una posible venta, y quiere ir "directamente al cierre" sin llevar a cabo "ningún tipo de negociación".