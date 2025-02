Los gallegos en riesgo de pobreza o exclusión social bajan al 18,8%, cuarta menor tasa por comunidades

Supone la menor cifra en la última década, aunque casi un 5% sufre una carencia material severa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un 18,8% de los gallegos están en riesgo de pobreza o exclusión social --la denominada tasa Arope-- en 2024, lo que supone un descenso de casi siete puntos respecto al 25,5% de 2023, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves.

De este modo, la tasa Arope gallega es la cuarta más baja entre comunidades, por detrás de País Vasco (14,8%), Baleares (16,2%) y Navarra (18,3%). Es siete puntos inferior a la media de 25,8% de España.

El dato gallego supone el de menor riesgo de pobreza o exclusión social en la última década, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

En concreto, las personas en riesgo de pobreza en Galicia bajan del 19,4% al 14,2% (es del 19,7% en España). Mientras, la reducción entre 2023 y 2024 de la carencia material y social severa es casi a la mitad, del 8,2% al 4,8% (del 8,3% en España).

El porcentaje de población con baja intensidad en el empleo es del 7,1%, cuatro décimas menos que un año antes. Es del 8% en la media estatal.

La renta anual neta media por hogar se situó en Galicia en 34.892 euros, unos 3.500 euros más que un año antes (eran 31.301 euros). Son unos 2.100 euros por debajo de la media española de 36.996 euros.

La encuesta, realizada entre febrero y mayo de 2024, se enmarca en un periodo de moderación de los precios, tras la crisis por la guerra de Ucrania, con una inflación que se situó entre el 2,8% y el 3,6% entre esos meses, y unos tipos de interés que aún seguían elevados --el BCE bajó los tipos en junio de 2024 por primera vez desde 2019--.

EL 41% TIENE DIFICULTADES PARA LLEGAR A FIN DE MES

Según el INE, el 40,9% de los gallegos cuenta con algun tipo de dificultad para llegar a fin de mes. Suponen unos cuatro puntos menos que el 45,2% de 2023. Desagregado el reparto es: un 6% con mucha dificultad, un 10% con dificultad y un 24,9% con cierta dificultad (con descensos en los tres casos.

Entre otros datos, el 35,8% de los gallegos no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, por encima de la media del 33,4% en España.

El 26,7% de los gallegos no tiene capacidad de imprevistos, el 22,2% no puede sustituir muebles estropeados, el 16,6% no puede permitirse tener la vivienda a una temperatura adecuada; el 3,9% no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; así como el 6% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en los últimos 12 meses.

DATOS ESTATALES

El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en España bajó en 2024 hasta el 25,8%, 0,7 puntos menos que en 2023 cuando era de un 26,5%, siendo la tasa más baja desde el inicio de la serie en 2014, es decir hace una década, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, la pobreza infantil de los menores de 16 años ha crecido hasta el 34,7%, lo que supone un 0,4% más.

En concreto, mejoraron los tres componentes de la tasa AROPE --porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social--: la tasa de riesgo de pobreza relativa, el porcentaje de población con carencia material y social severa y el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo.

La carencia material y social severa presentó la mayor mejora, mientras que en los otros dos componentes se alcanzaron los mejores datos de los 10 últimos años.

Así, el porcentaje de población que se encontraba en situación de carencia material y social severa descendió hasta el 8,3% en 2024, frente al 9% del año anterior.

Por su parte, un 19,7% de la población se encontraba en riesgo de pobreza, 0,5 puntos porcentuales menos que el año anterior, la tasa más baja desde el inicio de la serie, en 2008; y un 8% tenía baja intensidad en el empleo, 0,4 puntos menos que en 2023.

De los datos también se desprende que el ingreso medio por persona alcanzó los 14.807 euros en 2023, con un crecimiento anual del 5,1%. Son 725 euros más que en 2022 y el dato más elevado de la serie del INE.

Igualmente, la renta neta media por hogar aumentó un 6,3% en 2023, hasta 36.996 euros. Fue 2.175 euros superior a la de 2022 y la mayor desde el inicio de la serie del INE.

Además, el 9,1% de la población manifestó haber llegado a fin de mes con "mucha dificultad", frente al 9,3% de 2023 (lo que supone 0,2 puntos menos). Por su parte, el 35,8% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 37,1% del año 2023 (lo que representa un descenso de 1,3 puntos).

Mientras, asciende hasta el 33,4% la población que no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año en 2024. Este porcentaje fue 0,3 puntos superior al registrado en 2023.

LOS MENORES DE 16 AÑOS, LOS QUE MÁS LA SUFREN

Por grupos de edad, la tasa AROPE subió 0,4 puntos entre los menores de 16 años hasta el 34,7%. Por el contrario, bajó 0,6 puntos en el grupo de 16 a 64 años hata un 25,8%, y 1,4 puntos entre los de 65 y más (19,5%).

Además, la encuesta revela que en 2024 (con datos de renta de 2023), un 1,3% de la población estaba a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material y social severa, y con baja intensidad en el empleo. Este porcentaje fue 0,4 puntos inferior al del año anterior.

Por comunidades autónomas, las tasas AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social más elevadas en el año 2024 se dieron en Andalucía (35,6%), Castilla-La Mancha (34,2%) y Extremadura y Región de Murcia (32,4% en ambas).

En el lado contrario, País Vasco (14,8%), Baleares (16,2%) y Comunidad Foral de Navarra (18,3%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas.

Respecto a las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se dieron en Andalucía (29,2%), Extremadura (27,5%) y Castilla-La Mancha (27,4%), mientras que País Vasco (9,4%), Baleares (11,3%) y Cataluña (12,9%) presentaron las más bajas.