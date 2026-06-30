Los gallegos tienen que destinar el 29,2% de su salario para comprar una vivienda, la mayor cifra desde 2023

Archivo - Una grúa en un edificio en obras, a 11 de febrero de 2022, en Madrid (España). La reciente aprobación de la reforma laboral trae consigo modificaciones. Una de ellas afectará a los trabajadores de la construcción. En concreto, unos 280.000 emple - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El esfuerzo financiero para comprar una vivienda, medido como el porcentaje del salario que una persona tiene que destinar al pago del préstamo hipotecario, aumentó al 29,2% en Galicia en el primer trimestre de 2026, según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) de este martes.

Este dato supone el mayor desde el tercer trimestre de 2023 (29,4% por entonces). De hecho, aumenta en 1,8 puntos respecto al 27,4% a cierre de 2025. En comparativa interanual crece en cerca de tres puntos, pues era del 26,7% al inicio de 2025.

En cuanto al esfuerzo financiero a 20 años, la tasa se dispara al 33,5%, ya que era del 30,7% un año antes. Se trata del peor dato desde el tercer trimestre de 2013.

EL RIESGO AUMENTA

Mientras, la exposición al riesgo se define como el cociente entre el precio medio de una vivienda y el precio máximo que se puede permitir pagar una persona por una vivienda para que no tenga que destinar más de un tercio de su salario al pago del préstamo hipotecario, expresado en tanto por ciento. Si el indicador es superior a 100, refleja que el asalariado medio está sobreexpuesto al riesgo.

En el primer trimestre de 2026, la exposición al riesgo se elevó de forma abrupta, hasta el 87,5%, cinco puntos más que el trimestre anterior. A 20 años, el riesgo crece al 100,4%, casi cinco puntos más que tres meses antes.