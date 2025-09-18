Gana un juicio de paternidad al conseguir muestras de la saliva de su abuelo paterno en Ourense

OURENSE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia nº4 de Ourense ha estimado "íntegramente" la demanda presentada por un hombre a su abuelo paterno biológico después de conseguir muestras de su saliva y enviarlas a un laboratorio para realizar pruebas que corroborasen el parentesco.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el hombre había citado a su abuelo en "hasta tres ocasiones" para realizar las pruebas biológicas que ratificasen el parentesco, pero este "nunca se presentó" alegando que padecía un "estado de salud precario", pero "sin justificarlo documentalmente", y basando su argumento en "negar conocer" a su nieto.

Los testigos citados a declarar en juicio ratificaron que la madre del demandante había mantenido una relación sentimental con el padre biológico durante "al menos tres años", cuando este, que residía en Méjico, viajaba a Carballiño en vacaciones. Durante ese periodo, la madre se quedó embarazada y, tras contactar con el padre "cuando ya llevaba tres meses de gestación", este "finalizó la relación sentimental".

El caso, del que ha informado el abogado del demandante, del Bufete Osuna, establece que el padre biológico había fallecido en Méjico "sin que nunca lo reconociese como hijo legalmente". Es entonces cuando el hombre recurrió a su abuelo paterno y, "contratando los servicios de un detective privado", consiguió extraer "esputo en bastoncillos" para entregar una "muestra dubitada" al laboratorio Citogen, en Zaragoza.

El laboratorio llevó a cabo los "análisis convenientes", contando también con una muestra de "mucosa bucal" del demandante, y ratificó que ambos estaban "emparentados vía paterna".

Así, la sentencia ha estimado íntegramente la demanda, por la que se declara el parentesco entre padre e hijo "con todo los efectos jurídicos inherentes", la inscripción de la filiación en el Registro Civil de O Carballiño, y la condena al demandado de pagar las costas del proceso judicial.