Ganaderos bloquean con paja la Subdelegación del Gobierno en Ourense y movilizan más tractores a la espera de soluciones

Un tractor deja bala de paja, frente a la Subdelegación del Gobierno en Orense, a 7 de enero de 2026, en Orense, Galicia (España). Agricultores y ganaderos ha iniciado una nueva jornada de protestas en rechazo al acuerdo de libre comercio UE-Mercosur- Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 7 (EUROPA PRESS)

Ganaderos y agricultores continúan con las protestas en Ourense, y este miércoles han bloqueado la entrada a la Subdelegación del Gobierno y han movilizado "más de 150 tractores" en distintos puntos de la provincia, preparados para entrar a la ciudad.

Así lo ha explicado Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz de los manifestantes, en declaraciones a Europa Press, quien ha mantenido este miércoles una reunión con el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y otra reunión "sorpresa" con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, en su visita a la ciudad para firmar un acuerdo con el Ayuntamiento.

"La conselleira nos dio un mitin bastante bien dado, pero muchas cosas venían de Bruselas y Madrid", ha recalcado Miguel, y ha incidido en que Subdelegación "primero echó el balón a Medio Ambiente y Medio Rural" y estos ahora "lo echan de vuelta".

En este contexto, Gómez ha señalado que tanto Pérez Jácome como Vázquez han trasladado su "apoyo al 100%". "Jácome nos ha avisado de que han empezado los colegios, entonces hay que reestructurar un poco los tractores, porque ya le han avisado de que está prevaricando al no tomar medidas", ha añadido.

En estos momentos, los manifestantes han retirado uno de los tractores que bloqueaba el acceso a la Subdelegación, así como los barriles de paja, inicialmente a la espera de volver a mantener una reunión con Eladio Santos. Sin embargo, "el trato" ahora es reunirse con representantes de Madrid.

SUBDELEGACIÓN CERRADA AL PÚBLICO

Así las cosas, la Subdelegación del Gobierno en Ourense ha enviado este miércoles por la mañana un comunicado alertando de que sus instalaciones permanecen cerradas al público porque los manifestantes "impiden físicamente el acceso" y "hay un riesgo para la ciudadanía".

En esta línea, han recalcado que es "competencia" del Ayuntamiento "regular el tráfico" y "sancionar a los vehículos que están causando perturbaciones en la ciudad", y han incidido en que la Administración "ya se comprometió a cortar" a los manifestantes con representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Asimismo, han destacado que el Gobierno "está en contra de que se vendan los productos por debajo de su coste" y que "la competencia para su aplicación es del Gobierno gallego".

LA XUNTA "ESTARÁ AL LADO" DE GANADEROS Y AGRICULTORES

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente, en declaraciones a medios previas a la reunión con los portavoces de la 'tractorada', ha recalcado que la Xunta "estará al lado" de los manifestantes, y ha insistido en que "lo que hay que pedirle a Europa" es que "lo mismo que se le exige" a productores gallegos "se le exiga también a los demás".

"Estamos en una posición de debilidad y eso no podemos permitirlo, porque redunda de manera muy negativa en todos", ha añadido, y ha afeado que "entren productos sin controles del resto del mundo" mientras "aquí se siguen haciendo de manera exhaustiva".

JORNADAS DE TRACTORADA

Bajo el lema 'Gandeiros Unidos. Sen campo, a cidade non come' y 'Basta xa. Están a matar o rural', los manifestantes se han movilizado durante casi dos semanas en las puertas de la Subdelegación con el objetivo de trasladar el descontento con el acuerdo de la UE con Mercosur y en defensa de una Política Agrícola Común (PAC) "justa".

"Nosotros no estamos en contra de nuestros consumidores, estamos aquí para darles un alimento de calidad y tratar de seguir luchando", había explicado Miguel Gómez, en respuesta a medios para explicar el motivo de las protestas, así como la necesidad de "revisar la tabla de regularización de las indemnizaciones", pero "conservando la cabaña ganadera", sin recurrir a sacrificaciones. "Yo no quiero que me sacrifiquen mis animales, quiero que haya un plan antes de la enfermedad, no después", había añadido.

En concreto, se han trasladado a la ciudad durante estas jornadas de protesta ganaderos y agricultores provenientes de zonas como A Limia, Manzaneda, Viana do Bolo y Maceda, (Ourense) o Deza (Pontevedra), así como algunos productores de la provincia de Lugo.