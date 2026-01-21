Los ganadores del Premio San Clemente acuden al IES Rosalía de Castro para recibir "el respaldo del futuro del país"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los escritores Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge, "respaldados por el futuro del país" al ser galardonados con el XXIX Premio San Clemente de Novela, han acudido este miércoles al IES Plurilingüe Rosalía de Castro, en Santiago, para participar en la ceremonia de entrega de las distinciones.

La visita de los premiados preveía distintas comparecencias a lo largo de este miércoles. La primera de ellas ha sido una charla con el alumnado, por la mañana, seguida de una rueda de prensa y, finalmente, la entrega de los galardones, a las 18.00 horas.

A los medios de comunicación, Uclés (Úbeda, Jaén, 1990) --quien ha sido distinguido en la categoría 'obra en castellano' por el libro 'La península de las casas vacías'-- ha mostrado su cariño por Galicia y, concretamente, por Santiago, al haber vivido en la capital compostelana durante sus años de estudiante.

"Estoy cumpliendo un pequeño sueño", ha añadido el escritor, antes de haber ensalzado al San Clemente como uno de los premios "más bonitos" porque goza de un "jurado real", "amplio" y que "representa un sector de la población". "De repente, uno se siente con una palmadita en la espalda, con un respaldo del futuro del país", ha resumido el autor.

Por su parte, Ledicia Costas (Vigo, 1979), autora de 'Pel de Cordeiro', ganadora en la categoría 'obra en gallego' ha calificado de "verdaderamente emocionante" haber participado en la jornada junto al alumnado y saber que su obra ha sido leída con cariño, "con perfil crítico y contundencia", y "valorada" por los estudiantes.

"El público adolescente e infantil es mi público natural, pero nunca pensé que 'Pel de cordeiro' fuese a ser una lectura que se iba a gozar y sufrir en un centro de secundaria, así que estoy especialmente agradecida", ha subrayado Costas.

Finalmente, la escritora portuguesa Lídia Jorge (Boliqueime, Portugal, 1946), ganadora en la categoría 'novela extranjera' con 'Misericórdia', ha mostrado sorpresa por su elección de la mano de un público joven ya que, según ella, el libro suele "dar miedo" a los adultos.

"Los jóvenes han sido capaces de comprender el humor que puede tener este libro (que trata de la muerte), en el sentido de la vida", ha concluido.

ELECCIÓN Y OBRAS

El fallo fue anunciado en octubre de 2025, también en Santiago, por el jurado del galardón, que se divide en las categorías de novela en gallego, novela en castellano y novela en lengua extranjera.

Asimismo, la obra en gallego 'Pel de Cordeiro' profundiza en el despertar sexual, la violencia y la magia con grandes dosis de fantasía.

A su vez, la novela en castellano 'La península de las casas vacías', fue definida por la crítica como una "novela total sobre la Guerra Civil, que cuenta la historia de la "descomposición de una familia, la deshumanización de un pueblo y la desintegración de un territorio".

Y la tercera y última obra, 'Misericordia', escrita en portugués, es un diario del último año de vida de una mujer a través del cual se narran también las historias de otras vidas en el escenario de una residencia de ancianos.