Germán García-Ávila formaliza su renuncia como alcalde de Viana do Bolo (Ourense) para dar el relevo al BNG

Archivo - En segunda fila, Germán García-Ávila (3i) durante la moción de censura en el Ayuntamiento de Viana do Bolo, a 5 de septiembre de 2025, en Viana do Bolo, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Germán García-Ávila (PSdeG) ha formalizado su renuncia como alcalde del municipio ourensano de Viana do Bolo para dar el relevo al BNG, tras la moción de censura conjunta que arrebató la alcaldía en septiembre de 2025 al popular Andrés Montesinos.

Según ha confirmado García-Ávila, consultado por Europa Press, la renuncia se ha producido durante la sesión plenaria celebrada este pasado martes a las 14.00 horas, convirtiéndose así en alcalde en funciones el teniente de alcalde municipal, Isaac Pérez. El próximo 18 de agosto, tomará posesión en pleno la nacionalista Graciela Diéguez como alcaldesa del municipio hasta las elecciones de mayo de 2027.

En concreto, BNG y PSdeG alcanzaron un acuerdo el pasado agosto de 2025 para llevar a cabo una moción de censura contra el exalcalde del PP, Andrés Montesinos. Este acuerdo contemplaba una alcaldía rotatoria entre ambos partidos que comenzó con el mandato socialista de Germán García-Ávila. Ahora, tras cerca de 11 meses al frente del Consistorio, será la nacionalista Graciela Diéguez quien tome el relevo municipal.

OPOSICIÓN "CONSTRUCTIVA"

En esta línea, el exregidor del PSdeG ha trasladado que, a partir del 18 de agosto, socialistas pasarán a conformar una oposición "constructiva" y que estos días seguirán "trabajando en el Ayuntamiento". "Ha sido una experiencia muy satisfactoria", ha celebrado Germán García-Ávila.

Asimismo, consultado acerca de su posible candidatura a las elecciones del próximo año, el socialista ha trasladado que se trata de una decisión que "debe tomarse en el momento idóneo". "Cuando llegue el río, pasaremos ese puente. Nadie puede hacer una previsión de lo que puede pasar de aquí a unos meses", ha añadido.

Así, ha recalcado que también será la agrupación municipal la que valore dicha decisión, indicando que "son muchas las variables que intervienen" en esta. "No puedo decir ni que sí ni que no. Veremos lo que nos depara el futuro a todos", ha recalcado.