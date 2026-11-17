La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, en O Incio - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha trasladado que ya se encuentran movilizadas más de 350 personas y 200 vehículos y maquinaria para garantizar una circulación segura en los próximos meses invernales.

Así lo ha trasladado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, durante una visita a uno de los 23 Centros de Conservación e Explotación de Carreteras (COEX) situado en O Incio.

Según ha indicado la Xunta, Allegue ha explicado el Plan de Vialidade Invernal de Galicia 2026-2027 y los recursos humanos y técnicos que comprondrán este operativo, desplegado desde el pasado 1 de noviembre y hasta el 30 de abril de 2027.

La función del mismo es prevenir y actuar en el mantenimiento de la red viaria durante una época del año en la que la circulación "se complica" debido a las "fuertes lluvias, las nevadas o la formación de placas de hielo", entre otras posibles incidencias.

En esta línea, la conselleira ha apuntado que el plan de actuación abarca los 5.500 kilómetros de la red viaria autonómica y presta especial atención a los 820 kilómetros identificados como de "mayor riesgo" de acumulación de nieve.

Concretamente, el operativo incluye más de 60 camiones adaptados con accesorios para retirar la nieve y esparcir sal, a los que hay que sumar otros vehículos y maquinaria auxiliar, como retroexcavadoras.

Además, se dispone de cerca de 5.300 toneladas de sal y otros fundentes, distribuidas en 24 puntos de suministro, 25 silos y 13 plantas de salmuera en toda la comunidad.

Paralelamente a la movilización de estos recursos, la Xunta vigilará las carreteras gallegas para poder detectar cualquier tipo de problema. Para ello, trabajará en coordinación con la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, el personal de las empresas encargadas de la conservación y la propia ciudadanía, que puede comunicar cualquier situación de riesgo a través del teléfono gratuito 112.

Con todo, Allegue ha pedido "sentidiño y prudencia" a los que circulen por la red viaria y les ha recordado que deben seguir siempre las recomendaciones de las autoridades.