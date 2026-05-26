El gobierno de Vigo se reúne con trabajadores del servicio de recogida de basura para tratar de desbloquear la huelga

Imagen de la protesta de este martes ante las puertas del Ayuntamiento. - EUROPA PRESS

VIGO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El gobierno de Vigo ha citado esta mañana a representantes del comité de huelga del servicio de recogida de basura de la ciudad para tratar de poner fin a un paro indefinido que comenzó el pasado domingo.

En la que es ya la tercera jornada de huelga, centenares de empleados de FCC, concesionaria municipal de recogida de basura y limpieza viaria, se han manifestado desde las instalaciones de la compañía hasta las puertas del Ayuntamiento de Vigo.

Durante la protesta, según ha informado el presidente del comité de empresa, Suso Diz, han recibido una llamada del segundo teniente de alcalde y concejal de Fomento, Servicios y Deportes, Javier Pardo, emplazándolos a una reunión con él, que se está llevando a cabo en estos momentos.

Por ello, una vez llegaron a la Plaza del Rey, la protesta de desconvocó, esperando que el encuentro con el gobierno local dé sus frutos.

Precisamente este pasado lunes, los trabajadores solicitaron al Ayuntamiento mediación con la concesionaria para que esta se siente a negociar con ellos el nuevo convenio.

Diz ha insistido en que los trabajadores quieren poner fin al conflicto, por lo que pedirán a Pardo que le solicite a la empresa que se siente con ellos "sin chantajes". "La postura de la empresa es absolutamente irresponsable", ha insistido, apuntando al "boicot" llevado a cabo por la firma.

Él ha subrayado que no renunciarán a la jubilación parcial, de la que disfrutan desde hace más de 20 años en la empresa a partir de los 63 años y a una subida salarial acorde al IPC.