Gómez Caamaño insta a los manifestantes del domingo por la sanidad pública a dirigir sus reivindicaciones al Gobierno

LUGO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se pronunció este viernes en Lugo sobre la manifestación convocada en defensa de la sanidad pública para este domingo, mostrando, "una vez más el máximo respeto" hacia todas las personas que participan en ella y culpando al Gobierno del Estado de la situación actual.

Caamaño, que acudió a la presentación de la estrategia del Laboratorio de Salud Pública de Galicia para el periodo 2026-2030, subrayó que desde la Consellería de Sanidade también se defiende la sanidad pública, aunque aclaró que no comparte las razones que motivan la protesta, si bien reconoció que existen aspectos susceptibles de mejora.

El responsable autonómico señaló que la Xunta trabaja para mejorar las condiciones del personal sanitario y explicó que la situación actual está causada "por dos circunstancias, el déficit de médicos de familia y por las huelgas relacionadas con el estatuto marco", cuestiones que, según indicó, dependen del Gobierno central.

Por este motivo, Caamaño instó a los manifestantes a dirigir sus reivindicaciones al Ejecutivo central, al que atribuyó la responsabilidad de dar solución tanto a la falta de profesionales en algunos centros de salud como a los problemas derivados del estatuto de médicos.