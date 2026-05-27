Gómez Caamaño ratifica que las bajas que excedan tiempos estándar por listas de espera no contarán en el plus de médicos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios este viernes, en Santiago de Compostela - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha ratificado que las bajas laborales que excedan los tiempos 'estándar' por motivos externos -como pueden ser las listas de espera para pruebas complementarias- no contarán para el indicador vinculado al plus de productividad de los médicos.

En declaraciones a los medios este miércoles, el responsable autonómico ha confirmado que esa particularidad "se tiene en cuenta" y ha vuelto a defender una medida "organizativa" sobre la que ha sobrevolado una polémica "artificial".

"Es una especie de aplicativo que estamos desarrollando todavía para, efectivamente, conocer dónde están los defectos. Si un médico señala que un paciente está pendiente de una prueba complementaria, tenemos que recibir esa información para que las gerencias actúen sobre la manera de resolver el problema, precisamente para corregir los defectos de nuestra organización a la hora de tramitar las incapacidades. Es un ejercicio, incluso, de autocrítica", ha detallado.

Gómez Caamaño ha apuntado además que lo que toca ahora es hacer pedagogía y "explicar bien" la medida para que la gente sepa lo que implica.

Así, ha insistido en que la prescripción de bajas es un acto "realmente médico". "En absoluto esto es para premiar o incentivar a los médicos. Eso, incluso como médico, que la gente piense que eso es posible, no me gusta. Me parece hasta una falta de respeto. Los médicos saben cuando tienen que dar el alta y saben cuando tienen que dar la baja", ha aseverado.

El responsable autonómico ha incidido varias veces en la necesidad de evaluar un problema "objetivo" y ha recordado que este indicador estaba ya en vigor el año pasado, además estar incluido en los convenios del Instituto Nacional de la Seguridad Social "para abordar precisamente ese problema de las bajas, que ya hacen otras comunidades autónomas".

"Insisto. Es para conocer nuestra manera de tramitar, de gestionar las bajas dentro del sistema. Para mejorar. Esto está hecho precisamente para autoevaluarnos", ha subrayado.