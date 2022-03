Greenpeace celebra una vigilia en A Coruña por la paz en Ucrania y muestra su preocupación por la amenaza nuclear

A CORUÑA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Voluntarios de Greenpeace han celebrado este jueves una vigilia en la Plaza de María Pita de A Coruña para pedir la paz en Ucrania y el cese de la escalada armamentística, sobre todo en lo que respecta a la energía nuclear.

El acto, en el que tanto los convocantes como todo el que así lo desease, podía encender velas en señal de respeto y solidaridad, ha comenzado a las 19,30 horas, pese a la fuerte lluvia de este jueves en la ciudad herculina.

"Pedimos el no a las armas y, al cumplirse dos semanas de la invasión, nos parecía un buen momento para reivindicarlo. No sólo por Ucrania, sino por todas las guerras, todas muy ligadas a las energías fósiles. La sociedad ahora mismo está receptiva, también pide el no a la guerra", ha declarado para Europa Press la portavoz de la asociación, Sara Martínez.

Tras escribir con las velas la palabra PAZ y formar el símbolo de la misma, los convocantes han leído el manifiesto del acto en el que han mostrado su "máxima solidaridad" con la población civil ucraniana, "principal damnificada de la dinámica belicista" y han condenado la "amenaza nuclear de Putin".

Ante esto, han pedido "no caer en la trampa" del mandatario ruso "igualando su retórica", por lo que han solicitado que cese "la escalada armamentística" y un final "rápido y pacífico" para el conflicto.

En la línea de lo que señalaba la portavoz, han señalado que los combustibles fósiles "están una vez más detrás, no sólo de la contaminación y del cambio climático, sino también de los conflictos y de la corrupción".

"La guerra de Ucrania es otro recordatorio para desvincularse de los combustibles fósiles y construir un sistema más seguro", han reivindicado, al tiempo que han instado a la Unión Europea a sancionar a los oligarcas rusos del petróleo, "que son los que verdaderamente se benefician" y "los que están detrás de la guerra".