La Guardia Civil de Cambados detiene a dos personas por supuestos delitos contra la libertad sexual de una menor

PONTEVEDRA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados (Pontevedra) detiene a un varón de 31 años y a una mujer de 40 años ,vecinos del Salnés, por supuestos delitos contra la libertad sexual de una menor.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una mujer que denunciaba unas "supuestas coacciones hacia su persona y hacia su hija menor, por parte de un hombre, con el que había tenido algún encuentro casual".

Tras las diferentes pesquisas, se logra identificar al autor de las coacciones, relatan, el cual tras conocer a la denunciante a través de una aplicación de citas y quedar con la misma en un par de ocasiones, "contacta con la hija para pedirle imágenes y vídeos de índole sexual, proponiéndole dedicarse a vender ese tipo de vídeos".

Ante la negativa de la menor, el detenido supuestamente "amenaza a la misma diciéndole que va ir a por ella y a por su progenitora". Sin embargo, la investigación da un "giro inesperado cuando se comprueba que es la propia madre de la menor la que habría puesto en contacto a este hombre con su hija".

Señala la Guardia Civil que la detenida "le había enviado a dicho hombre varios vídeos de su hija en ropa interior" e incluso llega a "hacerle entrega de alguna prenda de ropa interior de la misma".

Por todo ello, se procede a su detención, imputándole un delito contra la libertad sexual y un delito de revelación de secretos. Asimismo, se detiene también al hombre, al que se le imputan varios delitos relacionados con la explotación sexual y corrupción de menores, además de delito de coacciones, revelación de secretos y contra la libertad sexual de la menor.

En el transcurso de estas detenciones se incautan varios dispositivos electrónicos utilizados por los autores para llevar a cabo la actividad delictiva.

Los detenidos junto con las diligencias han sido puestos a disposición judicial del Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 3 de Cambados, el cual ha decretado la libertad provisional con cargos.