La Guardia Civil detiene en Sarria a dos vecinos de Albacete como presuntos autores de un robo de cable de cobre

LUGO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad lucense de Sarria a dos vecinos de Albacete, de mediana edad, como presuntos autores de un delito de robo de cable de cobre.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, supuestamente accedieron al cableado telefónico tras subirse a una escalera apoyada en una farola situada en las inmediaciones de un establecimiento comercial especializado en la venta de maquinaria agrícola.

Posteriormente, tras tener conocimiento de este hecho, la Guardia Civil inicia una investigación para la localización de los presuntos autores, siendo identificados en el término municipal de Puebla de Brollon, cuando circulaban a bordo de una furgoneta ocupada por nueve personas, todas ellas de nacionalidad rumana.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición judicial.