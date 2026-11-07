La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo de un bebé en una vivienda de Allariz (Ourense)

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil en un coche patrulla. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OURENSE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto esta semana una investigación al respecto de la aparición del cuerpo sin vida de un bebé en una vivienda de Allariz (Ourense), según fuentes conocedoras de los hechos.

Tras producirse el hallazgo, que ha adelantado el diario 'La Región', agentes del instituto armado investigan el suceso, en el que una de las cuestiones a resolver es el tiempo que el cuerpo llevaba en las dependencias donde se halló.

El mismo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), cuyos forenses se encuentran actualmente pendientes de los análisis necesarios para conocer las circunstancias en las que se produjo la muerte del bebé, todavía desconocidas.

Por el momento, no han trascendido más circunstancias del suceso, dado que el juzgado de Ourense del que depende el caso ha decretado el decreto de sumario sobre él.