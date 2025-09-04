La Guardia Civil de Lugo detiene a una mujer en Burela que portaba una "pastilla" de 98 gramos de supuestamente hachís

LUGO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Lugo ha detenido en la localidad de Burela a una mujer que portaba una "pastilla" de 98 gramos de supuestamente hachís, por un delito contra la salud pública.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, la mujer es una vecina de la localidad, que fue sorprendida por los agentes cuando portaba un bolso-bandolera, en cuyo interior llevaba una "pastilla" de supuestamente hachís, que alcanzo un peso de 98 gramos, la cual fue intervenida y puesta a disposición de la autoridad competente.

El lugar donde fue detenida es una zona de la localidad burelense en la que, señala la Guardia Civil, "suelen acudir consumidores y vendedores que trafican con este tipo de sustancias estupefacientes".

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Viveiro (Lugo).