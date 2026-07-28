La Guardia Civil de Pontevedra destapa una ciberestafa de 12.500 euros a un vecino de Bueu con el método 'smishing'

Un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Pontevedra ha destapado una ciberestafa de 12.500 euros a un vecino de Bueu con el método 'smishing' que consiste en fraudes por mensajes de texto (SMS o WhatsApp) que suplanta a entidades reales para robar datos o dinero.

Tal y como ha trasladado la Benemérita en una nota de prensa, en el marco de la operación 'Bodhivasc' se encuentran investigando al presunto autor de una estafa telemática mediante el método 'smishing'. El presunto ciberdelincuente, un varón de 28 años con residencia en Bilbao logró sustraerle más de 12.500 euros a la víctima, un vecino de la localidad de Bueu.

Los hechos se remontan al pasado 2 de julio de 2025, cuando la víctima denunció haber recibido varios mensajes SMS en los que se le urgía a contactar con un supuesto agente bancario para detener una serie de trasferencias que se estarían realizando sin su consentimiento.

Estos mensajes, recibidos en la propia línea de comunicación con el banco, fueron el gancho mediante el que el autor de los hechos logra ponerse en contacto telefónico con el denunciante, guiándolo para realizar varias transacciones en su perjuicio.

Al iniciar la investigación, ha relatado la Guardia Civil, las actuaciones técnicas y el análisis de la operativa financiera hicieron posible determinar el rastro del dinero estafado, el cual fue transferido a través de un entramado de cuentas y 'mulas económicas' por toda la geografía española con el objeto de dificultar la labor policial.

Finalmente, la investigación recala en la provincia de Bizkaia, lugar donde se tiene constancia de que el autor retira los fondos estafados. Con la colaboración de los agentes de la Ertzaintza de la Comisaría de Sestao (Bizkaia) lograron identificar al presunto autor de los hechos, que fue imputado formalmente.