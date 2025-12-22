La Guardia Civil de Pontevedra en un servicio conjunto con la GNR portuguesa interviene 1400 kilos de bivalvos - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil de Tui y la Guardia Nacional Nacional Republicana (GNR) de Portugal han interceptado en un control conjunto 1400 kilogramos de bivalvos.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, la madrugada del pasado 19 de diciembre se realizó un control de la campaña de prevención del furtivismo de angulas y bivalvos, por la proximidad de las fiestas navideñas, en la autovía A3 de la localidad de Valença do Miño (Portugal).

Allí, se llevaron a cabo tres inspecciones, en las que se interceptan 200 kg de berberecho, 500 kg de almejas y 700 kg de almejas, siendo éstas de diferentes especies.

Según han relatado, en una de las inspecciones se detectó que el vehículo donde transportan el marisco era robado, por lo que se intervino también.

Además, se formuló una denuncia y posteriormente se inmovilizaron 375 litros de aguardiente sin documentar en destino (Ourense).