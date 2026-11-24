SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hallan fallecido a un hombre de 90 años desaparecido desde este lunes en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Según ha informado el 112, sobre las 19.20 horas de este lunes, el servicio recibió el aviso de la desaparición del nonagenario en el entorno de la calle de Camilo José Cela.

En ese momento, se puso en marcha un operativo de búsqueda en el que participaron la Policía Nacional, Emergencias de Vilagarcía de Arousa y los perros de rescate y salvamento de Galicia (CASAGA).

La búsqueda finalizó ayer con resultado negativo y ya este martes, alrededor de las 15.30 horas, un miembro de Emergencias de Vilagarcía de Arousa consiguió dar con el desaparecido, aunque ya fallecido.