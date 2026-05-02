Hallan sin vida a la mujer desaparecida en Porto do Son este viernes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La mujer desaparecida este pasado viernes en la parroquia de Portosín, en Porto do Son (A Coruña) ha sido hallada sin vida.

Según ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, tuvieron constancia de la desaparición alrededor de las 22.00 horas. Las tareas de búsqueda empezaron en la propia noche, a cargo de la Guardia Civil y el GES de Noia, aunque finalizaron sin éxito.

Este sábado se remoto la búsqueda con la incorporación de la Unidade Operativa de Drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega).

Así, hacía el final de la mañana unos vecinos de la zona la encontraron en un riachuelo, aunque ya se encontraba fallecida.