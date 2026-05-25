Herida la conductora de un autobús escolar que sufrió una salida de vía en Pereiro de Aguiar (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en la mañana de este lunes en Pereiro do Aguiar (Ourense) tras sufrir una salida de vía con el autobús escolar que conducía, y que en el momento del accidente se encontraba vacío.

Según ha subrayado el 112 Galicia, el GES de Pereiro do Aguiar se movilizó hasta el lugar a petición de un particular, que alertó de la salida de vía en el lugar de Tibiás sobre las 10.00 horas.

Así, se pasó aviso a Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y Urxencias Sanitarias, que informó de que la conductora estaba herida.