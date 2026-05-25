Herida la conductora de un autobús escolar que sufrió una salida de vía en Pereiro de Aguiar (Ourense)

La conductora era la única ocupante del vehículo en el momento del accidente

Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 25 mayo 2026 12:59
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer ha resultado herida en la mañana de este lunes en Pereiro do Aguiar (Ourense) tras sufrir una salida de vía con el autobús escolar que conducía, y que en el momento del accidente se encontraba vacío.

   Según ha subrayado el 112 Galicia, el GES de Pereiro do Aguiar se movilizó hasta el lugar a petición de un particular, que alertó de la salida de vía en el lugar de Tibiás sobre las 10.00 horas.

   Así, se pasó aviso a Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y Urxencias Sanitarias, que informó de que la conductora estaba herida.

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