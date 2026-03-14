Herida una menor en un incendio en una vivienda unifamiliar en Oleiros (A Coruña), que calcinó su cocina al completo

Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA

A CORUÑA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una vivienda unifamiliar en Oleiros (A Coruña) ocurrido esta mañana ha dejado herida a una menor de edad, que ha sido trasladada al hospital, y ha calcinado por completo la cocina del inmueble. Por su parte, el resto de dependencias han quedado afectadas por la acumulación de humo.

Según la información del 112 Galicia, que recibió una llamada a las 08.30 horas, la familia se refugió en la parte alta de la casa, ya que el incendio les impedía salir de la misma, una situación de la que la central de emergencias tuvo constancia a través de las llamadas. Finalmente, fueron rescatados por un vecino a través de una ventana.

Esto ya había sucedido a la llegada de los Bomberos de Arteixo al domicilio de la rúa Trovadores. Además, la menor iba en camino del hospital en una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que también acudió al lugar.

Posteriormente, se solicitó una segunda dotación médica para atender a uno de los adultos, que tenía el pelo quemado, aunque su traslado no fue necesario. El 112 indica que el fuego se originó, precisamente, en la cocina, que quedó "completamente" calcinada.

Además de los efectivos de extinción, completaron el operativo agentes de la Policía Local y Guardia Civil y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.