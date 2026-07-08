Herida una menor al ser atropellada en la Avenida Castelao de Vigo

VIGO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una menor ha quedado inconsciente al ser atropellada en la Avenida Castelao de Vigo en la madrugada de este miércoles.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el accidente tuvo lugar pasadas las 3,00 horas de la madrugada, cuando el alertante, otro menor que acompañaba a la joven, avisó del accidente que se había producido a la altura del número 38.

El vehículo implicado en el atropello pertenecía a un taxista, tal y como trasladaron las personas que contactaron con el 112.

Para atender a la herida, los gestores del CIAE 112 avisaron a los

servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a los agentes de la Policía Local.