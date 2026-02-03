Herida una mujer tras un desprendimiento de tierra en Vigo

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

VIGO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer resultó herida tras un desprendimiento de tierra en el paseo de Paz Andrade, en la parroquia de Alcabre, en Vigo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo pasadas las 10.00 horas de este martes y fue urgencias Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quien dio la voz de alarma.

La central de emergencias solicitó la intervención de los Bomberos de Vigo, de la Guardia Civil y de la Policía Local. Una vez en el punto, confirmaron que la mujer ya estaba liberada y necesitaba asistencia sanitaria, por lo que fue trasladada al hospital.

Con todo, los equipos de emergencias rescataron a un perro que estaba atrapado entre la tierra.